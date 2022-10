Beyoncé y Jay-Z: una relación clandestina destapada por ‘Bonnie and Clyde’

Se conocieron en un avión rumbo a Cancún (México). El teléfono fue fundamental para consolidar su amistad: "estuvimos hablando un año y medio". Su primera cita romántica fue en un celebérrimo restaurante japonés. Y todo esto ocurría en la más absoluta clandestinidad. El 10 de Octubre de 2002, la publicación de '03 Bonnie and Clyde, disparó los rumores. Era la primera colaboración musical de Jay-Z y Beyoncé. Y también una confesión de amor en toda regla del rapero hacia la que entonces era vocalista de Destiny's Child.

Los primeros indicios

Bey era la componente más prominente de Destiny's Child y estaba preparando su debut en solitario, Dangerously in Love (2003). En 2002 ya había empezado trabajar sin sus compañeras. Primero, cuando hizo de Foxxy Cleopatra en la película 'Austin Powers in Goldmember' y grabó el primer single de la banda sonora, Work it out (su debut en solitario). Y después, en Octubre de ese año, cuando grabó junto a Jay-Z en el tema '03 Bonnie And Clyde. Esa colaboración con la estrella del rap, no solo fue una excelente plataforma para impulsar su carrera como solista. Sirvió también para que emergieran públicamente los primeros indicios del vínculo romántico que unía a ambos artistas.

Para que fuera posible el debut musical de la ahora consolidada pareja, hicieron falta más de dos años de conversaciones telefónicas y citas secretas.

El avión

Beyoncé Giselle Knowles (que entonces tenía 18 años) y Shawn Corey Carter (de 30 años) se conocieron en un avión. Casualmente, se sentaron uno al lado del otro en el vuelo que les llevaba a Cancún (México), donde participaban en Festival MTV Spring Break. Beyoncé actuaba en el evento como componente de Destiny's Child. Casualmente, cantaron el mismo día - el 16 de marzo de 2000 – en el Grand Oasis. Ambos, eran artistas reconocidos en la industria musical.

El teléfono

Pero Beyoncé y Jay-Z no empezaron su relación sentimental inmediatamente después de ese primer encuentro. La cantante salía entonces con Lyndall Locke, su primer y único novio desde los 12 ó 13 años. "Siempre he sido muy fiel y madura. Aunque era demasiado joven para tener novio - no vivíamos juntos, ni... bueno ya sabes. Esa era mi única experiencia con un chico", reconocía en The Telegraph.

A pesar de "no estar disponible", sí puso todo su empeño para seguir hablando con Jay-Z por teléfono. En una entrevista con Oprah Winfrey (de 2013), la diva confesó que esas llamadas fueron fundamentales en su relación. "Fuimos amigos antes de tener cualquier cita romántica. Estuvimos hablando por teléfono un año y medio, y esos cimientos fueron muy importantes para la relación".

El restaurante japonés

Por fin, llegó su primera cita oficial. Quedaron en el famoso restaurante de comida japonesa Nobu (frecuentado por las Kardashians o Jennifer López, entre otras muchas celebridades). Jay-Z revelaba en Vanity Fair: "Estábamos intentando conocernos. Bueno, ya sabes, al principio pruebas, quieres deslumbrar con vino y cenas". El rapero cuenta en la letra de Everything is love que a esa primera cita se presentó con un amigo y que esa decisión fue "su primer error estúpido".

"Supimos que estaba enamorado de Beyoncé"

"Yo tenía 18 cuando nos conocimos, 19 cuando empezamos a salir", reveló Beyoncé en la revista Seventeen. Y acababa de cumplir 21 cuando, en Agosto de 2002, entró por primera vez en el estudio para cantar con su novio. '03 Bonnie and Clyde se convirtió en la primera de muchas colaboraciones musicales que llegarían después. Hasta sus amigos más allegados descubrieron el 'affair' gracias a la canción. Tal fue el caso de Damon Dash y Kareem "Biggs" Burke, co-fundadores junto a Jay-Z del legendario Roc-A-Fella Records en 1995.

Jay-Z y Beyoncé en los MTV VMA de 2003 / Getty Images/Jeff Kravitz

Según contaba Burke: "Dame y yo estábamos en París cuando nos envió 'Bonnie & Clyde, y cuando escuchamos la canción, Dame me miró y me dijo 'Jay está enamorado'. Todos conocéis a Jay, muchas veces lo cuenta todo a a través de su música. Cuando hace entrevistas es un poco más renuente a hablar de ciertas cosas. Así que cuando salió Bonnie & Clyde supimos que estaba enamorado de Beyoncé".

También Jay Z reconoce: "La canción llegó en el momento perfecto. Fue cuando todo el mundo empezó a hablar de B y de mí. Como compositor, no puedes evitar expresar tu vida a través de tu música. Definitivamente, yo estaba jugando con la controversia en todo este asunto". Y prueba de ello es cuando Jay declara en la canción que él y Bey son "los nuevos Bobby y Whitney" (refiriéndose, obviamente, a los tiempos felices de la historia de amor de la pareja).

Kanye West, Tupac Shakur y Prince

Producida por el cada vez más controvertido Kanye West, en los créditos oficiales de '03 Bonnie and Clyde aparecen nada menos que Tupac Shakur o Prince, entre otros. Destaca especialmente el sampler del tema de 2Pac, Me and my girlfriend (Yo y mi novia) de 1996. Con una notable diferencia. En la canción del rapero asesinado, su "novia" es su pistola ("Todo lo que necesito en esta vida de pecado, soy yo y mi novia") y en la de Jay-Z, su "novia" es Beyoncé.

Además, en '03 Bonnie and Clyde, Beyoncé pone voz a un fragmento de la canción de Prince If I was your girlfriend (Si fuera tu novia), un modesto hit del de Minneápolis (de 1987) que muchos fans de la diva desconocían que ella hubiera interpretado: "If I was your girlfriend/ I'll be there for you if somebody hurts you/ Even if the somebody was me".

Los enamorados viajaron a México para rodar el vídeo. Dirigido por Chris Robinson, está inspirado en True romance, una de las películas favoritas de Jay-Z. Según Kanye West, HOV (como también es conocido el rapero) había planeado el argumento del clip antes incluso de grabar los versos de la canción. La mayor parte se filmó en Tijuana utilizando a policías auténticos.

Y así fue como 'Bonnie and Clyde' - la popular pareja criminal de los años 30s - se transformaron Jay-Z y Beyoncé – desde 2002 una de las parejas más famosas del mundo.