Pole comparte la portada de su primer disco ‘Esta Vida es un Jaleo’

El pasado viernes 7 de octubre, Pole nos emocionaba con su nuevo temazo Los domingos no se Toman Decisiones. Una canción que el artista sacaba junto a Pablo Alborán y con el que han conseguido emocionarnos y ponernos la piel de gallina. Ambos están dentro del mismo estilo musical, por lo que esta colaboración no podía ser de otra forma.

El cariño que le han puesto a cada frase de esta canción se nota desde el primer segundo. Una letra que nos habla de los desamores y de lo importante que es soltar aquello que nos hace daño, aunque lo queramos con todo nuestro corazón.

Se trata de un consejo en forma de hit con el que consigues pasar por todos los estados emocionales en apenas tres minutos y medio. Unos versos que llegan siempre a la misma conclusión: los domingos es mejor no tomar decisiones.

Pero no solo ha sido esta canción la que hemos podido escuchar ya, también fue Rumbapop junto a Estopa hace algunos meses. Una fusión de estilos que nos traía los sonidos típicos de los catalanes junto a los del toledano.

Próximamente su disco

Cada canción que Pole nos adelanta de su disco Esta Vida es un Jaleo se convierte en un hit. El cantante ya nos anticipó que su primer disco estaría compuesto por 14 canciones. Además, compartió el tracklist de su álbum en primicia y nos hizo spoiler de algunos artistas que formarán parte de su disco.

Ahora nos ha querido enseñar en exclusiva "lo que será portada y contraportada". Con una foto de él en vertical, tapándose un ojo con sus dedos y con una gorra sobre su pelo, así es la parte principal del disco. Sobre él, el título del disco, subrayando la palabra "Jaleo".

El cantante ha querido agradecer "a todos los que han hecho esto posible (…) sin toda esa gente, no sería nadie", escribía adelantando que el álbum sale el próximo 4 de noviembre.

¿Cómo nació el disco?

Tan natural y sincero como siempre nos ha mostrado que es, Pole ha querido hablar sobre cómo le dio vida a lo que será su primer álbum: "Tuve una idea, no quería hacer un disco de un estilo en concreto, no me sentía cómo así", ha contado. "Rápidamente me di cuenta de que mi música es como mi vida, un día estoy arriba, otro abajo... un jaleo", escribía haciéndole un guiño a una palabra de su título.

El artista está deseando que todos sus fans puedan escuchar todas las canciones que forman parte del disco, aunque ya ha adelantado que son "diferentes sonidos, estados de ánimo, pero todo con la misma esencia".

Habrá que esperar al próximo mes para poder escuchar todos estos temazos, pero, de momento, Pole ya ha adelantado que, aunque Esta Vida es un Jaleo, "merece la pena".