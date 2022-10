Ibai Llanos, emocionado tras lo ocurrido con un fan en un restaurante

Ibai Llanos se ha convertido en todo un fenómeno internacional. Cada vez son más los que se unen a sus perfiles en las redes sociales y plataformas para no perderse ni un solo contenido del streamer.

Su transparencia y humor son elementos clave para entender el éxito que el vasco tiene en todo el mundo. De hecho, gracias a ellos, muchos han encontrado en sus vídeos una vía de escape para olvidarse de sus problemas. Y no solo lo decimos nosotros.

Esto es algo que el mismísimo Ibai ha podido comprobar en primera persona tras lo ocurrido en un restaurante de Nueva York. Cuando se disponía a pagar, se encontró con la sorpresa de que un joven le había invitado. "Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta. Que nadie me toque estoy sensible", dice el streamer en una de sus publicaciones más recientes.

Al texto le acompañan unas fotos del ticket del restaurante con el mensaje del anónimo. "Gracias por alegrar mis días, gigante noble. TKM. No soy un suscriptor pero me has ayudado en muchos tiempos. TKM Ibai", dice.

Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta.



Que nadie me toque estoy sensible. pic.twitter.com/PwlGBLVeIK — Ibai (@IbaiLlanos) October 10, 2022

Pero la cosa no ha quedado ahí. Tras la sorpresa, Ibai decidió conocer al joven que les había invitado. "Es emocionante ver que podemos aunque mínimamente ayudar a un montón de gente con nuestras gilipolleces desde casa", declara Llanos en un vídeo en TikTok.

Lo ocurrido ha emocionado también a los seguidores del streamer. "La lloración!!! Un gesto que cualquiera de los que te seguimos, se animaría a hacer si pudiese. Sos grande Ibaibello!!!", dice @Gaby227622. "Vaya que lindo gesto ha realizo el que lo haya hecho, por más que ibai tenga dinero, me imagino que a la persona le dio mucha ilusión hacerlo", añade @a_diazveliz.

Ibai sigue ganándose el cariño de cada vez más usuarios en todo el mundo. Y tú, ¿cómo reaccionarías si alguien pagase tu comida por sorpresa?