Laura aclara finalmente en ‘La isla de las tentaciones’ si fue infiel a Mario con Álvaro Boix

La historia de Laura y Mario ha dado que hablar desde el minuto uno en La isla de las tentaciones 5. Ya tuvieron problemas en la despedida antes de que cada uno pusiera rumbo a su villa. Él se negó a decirle adiós por un comentario que había hecho y que no le había gustado.

En seguida ella encontró conexión con Adrián y protagonizó el primer beso de la edición. Mientras, él se divertía en la piscina con Valeria. Está claro que no se echaban mucho de menos.

El remate llegó cuando llegó Álvaro Boix como nuevo soltero vip. Lo primero que hizo fue reconocer a Laura con la que confesó haber tenido un lío mes y medio antes de entrar en el programa. Hasta ahí habíamos visto la secuencia de ese encuentro. Nos quedaba por conocer la reacción de Laura. Y lo hemos hecho en El debate de las tentaciones.

La reacción de Laura

“Evidentemente estuve contigo, no estoy diciendo que no pasara nada”, acaba confesando. Es entonces cuando Sandra Barneda le recuerda que le había dicho que ella y Mario estaban en su mejor momento como pareja.

“Era nuestro mejor momento, pero los problemas y las discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro”, respondía ella. Una afirmación que provocó incredulidad en el nuevo soltero.

“Sabe que estuvo en casa, que estuvo él. Él no me quiso preguntar nada. No sé si a lo mejor se lo imagina o no y yo tampoco le conté nada”, se defendía Laura.

“Es que encima es culpa de Mario por no preguntar, es que es ya lo último en la vida”, era lo primero que comentaba una indignada Alejandra Rubio tras ver las imágenes.

“Bravo Laura porque tiene un morro que se lo pisa y me parece maravilloso. Eso es lo que me gusta de este programa, que sean brutales en muchas cosas. Hombre, ‘estábamos en nuestro mejor momento’, pero claro, había discusiones y yo cada vez que discuto, me tiro a uno”, añadía Terelu Campos.

"Mi relación con Mario está llena de idas y venidas. He cometido muchos errores y uno de esos errores ha sido con Álvaro. Coincidimos en una fiesta en Alicante, tuvimos un lío de una noche. Yo estaba con Mario, pero tuvimos una discusión fuerte. No creo en que la manera en la que ha entrado Álvaro ha sido la adecuada. Ha entrado un poco atacándome cuando él conocía mi historia y sabía que lo estaba pasando mal. No por discutir con una persona significa que tengas que fallarle. Yo puedo cometer errores, pero creo que soy bastante consecuente con mis errores y no suele mentir, cuando hago algo suelo dar la cara de los errores que cometo”, comentaba Laura sobre lo sucedido.

“Cuando he entrado y he visto a las chicas me he sorprendido un montón porque de repente he visto a Laura. He estado con ella hace un mes y medio. Estuvimos juntos en su casa, nos liamos y nos acostamos. No se lo quería decir, porque me parece un poco feo porque tiene novio aquí, pero pasó de todo. Yo quería, ella quería y pasó lo que pasó. En ningún momento me dijo que tenía pareja, pero la que tiene que dar explicaciones es ella. Yo vengo aquí soltero", daba su versión Álvaro.

Ahora nos queda ver cómo evoluciona su relación dentro de la casa y lo que opina Adrián de todo esto. Pero será en la próxima gala del jueves.