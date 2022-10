La edad de Sara de ‘La isla de las tentaciones’ genera muchos comentarios

"Una parte de mí está en calma, tranquila. Creo que soy la mujer de su vida. La conexión que tenemos es mágica. Con los chicos de la villa no sé…No he conectado con ninguna persona no porque me esté reprimiendo sino porque en mi corazón no existe hueco para nadie más". Esas eran las primeras palabras de Sara en su primera hoguera en La isla de las tentaciones 5. Y las pronunciaba tras echarse a llorar por la tensión antes de que Sandra Barneda le mostrara ninguna imagen.

Mientras, su chico, en su primera hoguera, también rompía a llorar. “"Me estoy emocionando y no quiero. Por primera vez me veo en una situación que no controlo. Estoy sintiendo miedo y estoy acostumbrado a dominar la situación", aseguraba.

No era de los que más preocupados se quedaba tras ver las imágenes que tenían preparadas para él. "La veo bailando, la veo disfrutando. Lógicamente me molesta verle quitarle la camiseta a otro chico. Pero no es una molestia que me genere dudas y miedos. Sí que es verdad que está un poquito pesadita con ese chico, pero realmente no me preocupa a día de hoy. No sé si con el paso de los días puede llegar a más o no", reflexionaba.

Eso sí, aunque se ha quedado tranquilo, ha habido un comentario que no le ha gustado mucho: "Después de ver las imágenes puedo soltar aire, pero no me gusta que diga que los ojos de Vladi le trasmiten tranquilidad, ya que los únicos ojos que le tiene que trasmitir tranquilidad son los míos".

Sara sí se preocupa

Lo de Sara ya es otra cosa. Empezó bien. "No me molesta lo que he visto, estoy tranquila por ahora. Manu es muy abierto, no tiene tapujos. A mí me da un poco más de vergüenza hablar de sexo, pero él todo lo contrario, tengo que entender que es diferente a mí, no me molesta", decía tras ver las primeras imágenes.

Pero había más y la cosa se fue complicando. Tuvo que ver su cita con la soltera vip, Carmen Saavedra. "Me resulta una tentación más fuerte para él porque me parece más natural. Esto me molesta un poco más", ha reconocido.

Aunque lo que de verdad le ha dolido es escuchar a su chico decir que la quería, pero que no la amaba. "Me ha dicho te amo en muchas ocasiones, no sé porque ahora dice que me quiere, pero no me ama. Creo que, sí que me ama, pero no lo dice porque yo no se lo he dicho yo me duele. Tengo claros mis sentimientos por Manuel, pero no sé si lo que siente por mí es tan de verdad como lo que siento yo por él", reconocía.

A vueltas con la edad

De todas formas, más allá de lo que esté sucediendo en esta pareja, lo que realmente ha llamado la atención de gran parte de la audiencia, es otra cosa. Parece que la imagen y la edad de Sara no acaban de cuadrarles a todos. Eso ha generado un gran número de memes sobre sus 23 años.

Seguro que ella pensaría que ojalá eso fuera todo lo que tiene que sufrir en este programa.