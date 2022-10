Selena Gómez anuncia una nueva canción con el estreno de su documental ‘My Mind and Me’

Selena Gómez está dispuesta a abrirse en canal y dejarnos ver los momentos más duros que ha vivido los últimos años a causa no solo de la fama, sino también de su salud física y mental. Promete hacerlo a través de My Mind & Me, un documental muy personal que seguirá de cerca las luces y sombras que ha experimentado como estrella internacional.

Con motivo del Día de la Salud Mental, la cantante ha compartido el tráiler oficial de esta película tan especial. En ella, podemos ver las nuevas imágenes que nos introducen, brevemente, en los episodios vitales sobre los que indagará este documental: su infancia, su carrera musical o su enfermedad, entre otras.

En este vídeo publicado por la propia Selena, podemos escuchar escuchar de fondo una nueva canción inédita, la cual se estrenará a la vez que el documental. Un tema que reza las mismas palabras que el primer teaser que lanzó hace un mes. apunta a tener el mismo título, My mind and Me y que, sin duda, marcará un nuevo comienzo para ella y su regreso a la música en solitario por todo lo alto.

También se escuchan nuevos diálogos en forma de monólogo interior y conversaciones de la intérprete de Wolves con su equipo, familia y amigos. "Tan solo sé quién eres, Selena. A nadie le importa lo que haces. Es sobre quién eres. Estar bien dónde estás. Estoy agradecida de estar viva", parece decirse a sí misma. "Voy a dejar de vivir así. ¿Cómo aprendo a respirar mi propio aliento de nuevo?".

Es imposible no emocionarse viendo este tráiler y es imposible no tener ganas de verlo y conocer, de primera mano, cómo ha logrado Selena Gómez anteponerse a sus problemas de salud (física y mental) con ayuda profesional, a utilizar su plataforma y su popularidad por el bien común y en favor de una causa mayor que sí misma, a través de la empatía y la conexión emocional.

El documental My Mind & Me se estrena el próximo 4 de noviembre en AppleTV+.