Barry White, 'la morsa del amor', o cómo se acusó a un solo hombre de subir la natalidad de todo un país

Cuando Barry White empezó a componer y a cantar sus canciones se convirtieron en una pieza clave para la música negra de Estados Unidos de los setenta. Sin embargo, el paso del tiempo y la madurez musical que demostró en su carrera como solista le han dado a este artista texano criado en el seno de una familia humilde de Los Ángeles, un lugar entre los imprescindibles de la canción de todos los tiempos.

Barry Eugene White (12 de septiembre de 1944) es uno de los grandes; y tanto su música como su legado artístico merecen, todavía hoy en día, un reconocimiento internacional. Sus grandes hits como Love's Theme —una canción que marcó el comienzo de la era disco—, Can't get enought of your love, Babe y You're the first, the last, my everything siguen sonando aún, con el siglo XXI bien avanzado en las salas de música disco y en las radios de clásicos de todo el mundo.

Sus letras, inigualables, siguen siendo cantadas por todos aquellos que escuchan los primeros acordes de sus canciones sonar y, al igual que pasó durante sus mejores años de carrera, los temas de White siguen incitando a dar rienda suelta a la pasión y formando parte de cualquier playlist romántica o erótica que se precie.

Barry White - Can't Get Enough of Your Love Babe (1975)Subtitulado en español

Y es que, aunque White ha pasado a la historia por su la calidad de su música en el marco del R&B, el soul y la disco, no podemos obviar su gran papel en el ámbito de lo sensual. Los acordes de sus canciones, inspiradas por el desenfadado y provocador Elvis Presley, eran una invitación pura a dejarse llevar por la pasión. Tanto es así que se dice que, durante sus años de máximo estrellato, el The New York Times llegó a publicar que el tono sensual de sus canciones había hecho aumentar la natalidad en las zonas de Estados Unidos en las que tenía más fans.

Su música era definida a mediados de los setenta como lujuriosa, pensada para la intimidad e incluso como "música de alcoba". "Barry es viagra para lo oídos", llegó a publicar sobre su arte la crítica del momento haciendo que él llegase incluso a bromear sobre esto mismo sosteniendo que, en caso de ser cierto, debía bendecir a su propia música por provocar la llegada de bebé al mundo.

"Acabó ganándose motes tan tiernos como The Love of Man (el hombre del amor) The Maestro of love (El maestro del amor), The Icon of Love (El icono del amor) e inlcuso, La morsa del amor"

La sensualidad de la voz y las canciones de White estuvieron por encima de todas sus épocas artísticas. El cantante de soul se convirtió en un icono del amor y, aunque tenía un pasado un tanto oscuro que le había llevado a la cárcel por coquetear con bandas juveniles y robar llantas de coches, acabó ganándose motes tan tiernos como The Love of Man (el hombre del amor) The Maestro of love (El maestro del amor), The Icon of Love (El icono del amor) e incluso, el de La morsa del amor, un sobrenombre que ha logrado pasar a la historia y en el que sus fans y la crítica conjugaron la gran habilidad del artista para la música romántica con el término peyorativo 'morsa' con el que se referían a su rudo aspecto físico, pues White tenía problemas de obesidad y mucho vello facial.

Barry White supuesto responsable de la alta natalidad y con 9 hijos

Barry White y una de sus hijas. / Getty Images

Las bromas sobre la responsabilidad de Barry White sobre un supuesto aumento de la natalidad derivado de sus canciones persiguieron al cantante durante su corta vida. Hasta el momento de su muerte, el 4 de julio de 2003, el cantante que perdió la vida a los 58 años se dedicó a escribir canciones de amor basadas en gran parte en historias reales y a poner el foco en la parte romántica del sexo, consiguiendo así que sus hits se convirtiesen en la música favorita de muchos enamorados de diferentes épocas.

No sabemos si White hacía uso de su propia música en sus momentos de alcoba. Pero el hecho es que, con o sin ella, al cantante se le atribuyen hasta nueve hijos, cuatro fruto de su primer matrimonio con la que había sido su novia de la infancia, Betty Smith; dos junto a su segunda mujer, Glodean Whit; otra hija furto de su relación con Gurtha Allen cuando White se separó de Glodean y otros dos cuya identidad no se conoce y que acaban de redondear un número que por sí solo no sostiene la teoría de que White fue capaz de aumentar la natalidad de su país por sí solo pero que sí puede servir como una pequeña muestra de que lo suyo y la sensualidad, iba en serio tanto en la música como en la vida privada.