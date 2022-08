¿Cómo murió Elvis Presley?

A las 3:30 de la tarde del martes, 16 de Agosto de 1977, se declaró oficialmente la muerte de Elvis Presley. Poco antes, su novia le había encontrado inconsciente sobre el suelo de su cuarto de baño y fue trasladado rápidamente al hospital. Durante muchos años, las causas del fallecimiento del 'rey del rock' han sido objeto de múltiples especulaciones. Pero, dejando a un lado las teorías conspiranoicas y los rumores fantasiosos que han crecido como las malas hierbas (hay quien asegura que Elvis está vivo), lo cierto es que existen hechos probados que no han dejado de generar controversia. Contradicciones en el primer informe forense o el secreto bajo llave de la segunda autopsia encargada por la familia, han disparado las dudas: ¿Cómo murió Elvis?

"No lo haré"

Mansión Graceland, Memphis,9:30 de la mañana. Elvis se toma sus analgésicos y tres frascos diferentes de pastillas y le dice a su novia, Ginger Alden, que va al baño. Vestido con un pijama dorado, coge el libro de Frank Adams, 'Una búsqueda científica de la cara de Jesús'. Es sabido que la estrella sufre estreñimiento crónico severo y suele permanecer largos periodos en el servicio. Posteriormente, Ginger revelaría que le advirtió que no se durmiera. Y que las últimas palabras de Elvis fueron "No lo haré".

Elvis Presley / Getty Images

A las 2 de la tarde, Alden se despertó y se percató de que su novio no estaba allí. Aunque parecía un poco extraño, no se alarmó. Llamó a su madre, se vistió, se maquilló y finalmente fue a buscarle. Abrió la puerta del cuarto de baño y le encontró tirado en el suelo. "Me quedé paralizada cuando vi la escena" escribió en sus memorias 'Elvis and Ginger' de 2014. "Parecía como si su cuerpo entero estuviera completamente congelado en posición de sentado mientras usaba el inodoro, y después hubiera caído hacia adelante". Elvis apenas respiraba y, como ella señala, su cara estaba "teñida, con una decoloración púrpura".

La mentira del forense

Rápidamente fue trasladado al Hospital Memorial Baptista. Todos los intentos por reanimarle fracasaron. A las 3:30 p.m. fue declarada su muerte por fallo cardiaco. Tenía 42 años.

Los exámenes toxicológicos indicaron que existían significativos niveles de múltiples opiáceos en el organismo de Elvis. Se asumió que su muerte se debía a una sobredosis. Sin embargo, el médico forense Jerry Francisco, acalló los rumores explicando que las únicas drogas detectadas fueron las prescritas por su médico personal. "Elvis Presley falleció de un fallo cardiaco y las drogas encontradas en su sangre no fueron un factor contribuyente", dijo Francisco a American Medical News en ese momento. "Aunque esas drogas no hubieran estado ahí, también habría fallecido".

Aunque esas drogas no hubieran estado ahí, también habría fallecido

No obstante, otros forenses involucrados en la autopsia criticaron las conclusiones de Francisco. Tenían claro que la causa de la muerte del músico debía atribuirse a una combinación tóxica de fármacos, a una adicción prolongada a los barbitúricos y otros medicamentos recetados. Las drogas sí habían sido un factor determinante. ¿Mentía el certificado de defunción?.

La autopsia secreta

Al igual que otros muchos artistas de la época, Elvis era un consumidor habitual de opiáceos, barbitúricos, calmantes… Pero en esa época, su familia y su equipo no querían que se hiciera pública su adicción. Era algo que amenazaba la reputación de la estrella. Por eso hicieron todo lo posible por mantener en secreto los detalles más sórdidos de su vida privada. Inmediatamente, encargaron una segunda autopsia, pero su resultado nunca ha visto la luz. ¿Por qué?.

Al parecer, el dictamen de esta segunda necropsia está sellado por petición expresa del padre de Elvis, Vernon Presley, y así permanecerá hasta que no se cumplan 50 años de su muerte, el 16 de Agosto de 2027. Los múltiples intentos por desprecintar y desvelar el informe, han sido infructuosos.

El "sospechoso" Nichopoulos

Durante años, hubo alguien que estuvo sometido a un intenso escrutinio: el médico personal de Presley, Dr. George Nichopoulos (también conocido como Dr. Nick). Se le llegó a involucrar directamente en su muerte. Había empezado a tratar al cantante en 1967, cuando éste le pidió ayuda para aliviarle del dolor que sufría como consecuencia de montar a caballo durante años (era un apasionado de los caballos y tenía un establo en Graceland). En los sucesivos años, Elvis recurrió cada vez más a Nick. Le pedía ayuda para todo tipo de problemas, desde dolores a insomnio. En 1970, ya trabajaba a jornada completa para el cantante. Y no era un paciente fácil. "Elvis era un firme defensor de que había una medicina para cualquier cosa. Elvis estaba convencido de que necesitaba drogas", dijo el médico a American Medical News en 1981.

12.000 pastillas en los últimos 20 meses

Según los cargos que recayeron sobre Nichopoulos (por prescripción excesiva de fármacos), de acuerdo a la revista Town and Country, en los últimos 20 meses de vida del cantante, le había prescrito 12.000 pastillas y otros productos farmacológicos. Cuando viajaban, llevaba 3 maletines llenos (como explicación, el doctor argumentó que esas drogas eran para todo el equipo, no solo para Elvis). Dr. Nick testificó que le daba a Elvis cualquier medicación que él le pedía porque, si no lo hacía, la estrella simplemente le hubiera despedido y hubiera contratado a otro médico, o quizá hubiera recurrido a cualquier vendedor de drogas callejero. Aunque inicialmente fue absuelto, en 1995 le retiraron permanentemente su licencia médica

Elvis Presley, 1976 / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

El debate sobre la leyenda

La vida y la carrera de Elvis Presley ha mantenido la atención del público durante décadas, desde que publicara su primer single Heartbreak Hotel en 1956 y vendiera 300.000 copias en sus primeras tres semanas. Éxito tras éxito, tanto en la música como en el cine, Elvis cimentó su estatus y se convirtió en el primer y único Rey del Rock. Todo un icono cultural del siglo XX. Una leyenda. Por eso, a día de hoy, como ocurre a menudo con las leyendas, la razón directa de su muerte sigue generando debate. ¿Por qué mintió el primer informe forense? ¿Por qué se mantiene en secreto la autopsia encargada por la familia? ¿Fue su ingesta descontrolada de drogas lo que contribuyó a su muerte?