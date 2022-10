Los mensajes privados que hicieron posible la gira de Pablo Alborán

Pablo Alborán ha puesto punto y final a su gira de conciertos por teatros y salas de toda España y antes de poner rumbo a América donde le espera una agenda repleta de actos promocionales y directos, el malagueño ha querido desvelar algunos de los mensajes privados que hicieron posible su tour.

Porque tal y como ha confesado el intérprete a través de su canal oficial en Instagram sin toda esa gente no hubiera sido posible haberlo logrado. Son mensajes escritos desde el corazón, la experiencia, el cariño y sobre todo el deseo de que a un gran artista como él le vayan bien.

Los hay más bucólicos y épicos y otros más mundanos, directos al grano, pero que llegan igualmente al corazón de quien los recibe: "No entiendo como puedes tener dudas, solo tienes que salir ahí y hacer lo que más te gusta en la vida". "Pasito corto, camino largo Pablo". "Estudia, aprende, revisa, repite, equivócate pero diviértete a la vez". "Sentir ese cosquilleo es sentir respeto por tu profesión, por tu equipo y lo más importante, por tu público. Respíralo" "Recuerda que por encima de todo, este es tu sueño, no dejes que el estrés del oficio, la industria y los números nublen tu sueño". "Técnica, técnica y técnica y después, vuela". "Va a salir todo bien. Tranquilo" empieza el post del solista.

Porque más allá de las canciones y de la venta de entradas para los shows nunca hay que olvidar que encima del escenario hay una persona, un corazón, unos miedos y deseos que no siempre acaban cumpliéndose: "Son frases de mi mánager Esperanza, de mi gente más cercana y de mi Familia, justo antes de preparar la gira de teatros por España. Ahora que ha terminado, quiero agradecer a toda la gente que lo ha hecho posible; empezando por el públicazo que ha llenado los recintos. A todos los profesionales que han participado en este proyecto y a mi equipo por entender mi necesaria cercanía con el público después de tanto tiempo. He aprendido muchísimo en esta gira, he vuelto a estudiar música y me he pasado horas interminables sentado al piano para intentar daros lo mejor de mi" explica Pablo Alborán.

Seguro que muchas de estas palabras de ánimo, de ayuda en momentos difíciles, también llegarán al otro lado del charco hacia donde ahora se dirige el malagueño: "Ahora nos vamos a Latinoamérica y USA con mucha ilusión y con la esperanza de que disfrutéis conmigo esta nueva aventura. Llevo muchos años sin veros y me muero de ganas por desgarrarme el alma en vuestros escenarios. Primera parada: 2 noches en BUENOS AIRES!!!!!".

Hasta allí llegará con nueva canción y nuevo vídeo bajo el brazo, Viaje a ningún lado, que ha grabado junto a Carín León y que forma parte de su nuevo álbum de estudio: La cuarta hoja. De momento la gran noticia sobre la fecha de lanzamiento sigue siendo una incógnita pero quien sabe si llegarán novedades desde América.