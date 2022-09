Pablo Alborán desvela todas las colaboraciones de ‘La cuarta hoja’: María Becerra, Ana Mena, Leo Rizzi...

Hemos tenido que esperar pero por fin Pablo Alborán ha desvelado algunas de las sorpresas que encerraba su nuevo proyecto musical. La cuarta hoja será su nuevo trabajo discográfico que de momento no tiene fecha de lanzamiento pero tal y como ha desvelado a partir del 4 de octubre ya se podrá reservar. Y no estará solo en este estreno ya que entre las colaboraciones encontramos a María Becerra, Ana Mena, Leo Rizzi...

Así lo ha desvelado en la última publicación de su cuenta oficial en las redes sociales: "A partir del 4 de octubre ya podrás reservar mi nuevo álbum #𝕃𝕒ℂ𝕦𝕒𝕣𝕥𝕒ℍ𝕠𝕛𝕒 @mariabecerra @leorizzimusic @carinleonoficial @anamenaoficial @aitanax @alvarodeluna" escribió el malagueño.

Hay que recordar que la colaboración de Pablo Alborán con Aitana y Álvaro de luna vio la luz hace meses bajo el título de Llueve sobre mojado. No es la única expresión de este estilo que forma parte del listado de canciones de su nuevo álbum de estudio del que también hemos podido escuchar Carretera y manta.

Entre las sorpresas que ha desvelado figuran Amigos con María Becerra, Viaje a ningún lado con Carín León, Ave de paso con su paisana Ana Mena y 4U junto a Leo Rizzi. Los comentarios ante las posibilidades sonoras de este álbum son unánimes y se pueden resumir en el comentario de Javi Ponzo en Instagram: "Necesito este disco".

Un álbum en el que el intérprete ha trabajado durante el último año y medio (que sepamos) y que resumirá toda su experiencia vital: "Este último año he vivido cosas increíbles. Una gira maravilosa que me ha inspirado y me ha motivado muchísimo. He podido estar de nuevo cerca de la gente. He podido escuchar y compartir historias de todo tipo. He viajado mucho por trabajo, y por placer tamibén, y he vuelto con la maleta llena de canciones. Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay mendigar amor donde no lo hay. de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas; tú eres la cuarta hoja".

De las 11 canciones ya ha escrito, cuatro de ellas ya las estamos disfrutando: Carretera y Manta, Llueve sobre mojado junto a Aitana y Álvaro de Luna, Soy Capaz y Castillos de Arena. Otras como El Traje o Viaje a Ningún Lado han sido interpretadas solamente durante sus conciertos en directo.

Lo único que nos queda por conocer es su fecha de lanzamiento. Conociendo los gustos de Pablo Alborán lo más posible es que el disco vea la luz en el mes de octubre. De sus 6 trabajos de estudio, solo su debut (Pablo Alborán) vió la luz en febrero. Todos los demás se editaron entre noviembre (Tanto, Terral y Prometo) y diciembre (Vértigo).