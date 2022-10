Aitana invita a cantar a una fan en su concierto de México y comparten un momento muy especial

Aitana no tiene límites, ni musicales ni personales. La cantante, que ya ha dado su primer concierto fuera de nuestro país, está viviendo uno de los viajes más especiales de su carrera. Como se trata de su primera gira por Latinoamérica, quiere que todos seamos testigos de lo que está viviendo, por lo que se ha creado un perfil en Colkie y está retransmitiendo los sitios a los que acude o sus sensaciones durante su estancia en México.

Unos de los primeros momentazos que vivió fue cuando aterrizó. Centenares de seguidores la estaban esperando en la terminal con pancartas y peluches (uno de los regalos estrella), pero sobre todo con los brazos abiertos, mostrándole su cariño y dándole la bienvenida a su país. “Es la más amable, atenta y agradecida con sus fans”, han escrito muchos usuarios en redes sociales.

Su primer show fuera de España

Aunque su talento no tenga límites y pensemos que lleva muchos años en esto, hay que recordar que Aitana se lanzó a la música en 2018, por lo que no ha dado ningún concierto fuera de nuestro país en solitario desde que salió de la academia de OT. Guadalajara (México) ha sido la primera ciudad en la que ha descubierto que seguidores, que no son españoles, también se saben sus canciones de memoria. Esto lo ha resaltado ella durante el show, ya que después de interpretar uno de sus grandes éxitos reconoció que “no sabía” si se la iban a saber.

Algo que nunca olvidaremos de este viaje es su amor por los peluches. Al parecer, todos los seguidores que han podido verla en persona o han acudido a su concierto han querido hacerle un regalo para que no se olvide de ellos. La idea a la que más han acudido ha sido a Doctore Simir, unos muñecos típicos del lugar. En uno de los vídeos que están circulando por internet podemos ver como la cantante hizo colección con tres de ellos, colocándolos sobre la tarima al lado de las escaleras: “¿A que queda bien?”, preguntó a los asistentes.

El momentazo que vivió con su fan sobre el escenario

La joven se llama Karla, y ha sido ella la que nos ha hecho partícipes de lo que vivió junto a Aitana. En los primeros vídeos podemos ver lo nerviosa que se encontraba al acudir al evento ella sola: “Yo nerviosa por ir al concierto de Aitana sola”, explicaba en las imágenes. “Y esto terminó pasando”, escribe junto al clip en el que se las ve cantando juntas y la cara de sorpresa de la barcelonesa al escuchar la bonita voz de la joven.

Sin embargo, este no es el único TikTok que ha compartido, ya que en otra publicación ha hecho un “storytime” de lo que sucedió. Después de mucho esfuerzo por conseguir una entrada, Karla preparó un cartel en el que ponía: “¿Puedo cantar ‘Con la miel en los labios’ contigo?”. Cuando la artista lo vio fue ella misma la que la animó a que subiera al escenario a interpretar la canción. Como no podía ser de otra forma, la chica ha dado las gracias y se ha sentido muy afortunada de haber vivido ese momento.

Y tú, ¿qué habrías hecho si te pasa esto?