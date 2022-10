Rosalía supera a The Beatles y Beyoncé en el ranking de los álbumes conceptuales de la revista Rolling Stone

Los álbumes conceptuales se han convertido en verdaderas obras de arte musicales a través de las cuales podemos viajar al mundo de los artistas. Son proyectos que tienen en común un tema, que da forma, en este caso, a todas sus letras, diseños y cada elemento que forma parte de él.

Ahora la revista Rolling Stone ha sacado su propio ranking de los mejores álbumes conceptuales del mundo, y la grata sorpresa nos la hemos llevado cuando hemos visto que El Mal Querer de Rosalía está incluido. Pero, además, no en cualquier puesto, sino en el Top 10.

La catalana se posiciona en el décimo lugar del ranking por encima de artistas que también han marcado un antes y un después en la historia de la música. The Beatles, Beyoncé, Janet Jackson, BTS, Iron Maden y Elton John son solo algunos de los que también forman parte de la lista pero están por debajo de Rosalía.

Los que ocupan el resto de posiciones del Top 10 son, en orden, Kendrick Lamar con Good Kid, M.A.A.D City, Green Day con American Idiot, Pink Floyd con The Wall, Raekwon con Only Built 4 Cuban Linx, The Who con Tommy, Liz Phair con Exile In Guyville, Rush con 2112, My Chemical Romance con The Black Parade y Frank Sinatra con In The Wee Small Hours.

¿Por qué ha sido El Mal Querer seleccionado como el décimo mejor álbum conceptual según Rolling Stone? "Rosalía captura la intensidad y el alto drama de una relación tóxica en el centro de la historia con una brillante paleta de sonidos, mezclando a la perfección siniestras cepas de R&B y hip-hop con tradiciones clásicas españolas, arraigadas en sus muchos años de extenuante formación flamenca", se explica en el artículo.

"Cada canción representa un capítulo diferente que cambia la trama: el abridor sobrio y premonitorio Malamente, construido sobre bucles vocales y marcado como Capítulo 1: Presagio, insinúa la oscuridad del romance en el centro del álbum. La furia de De Aquí No Sales, puntuada por motores acelerados y efectos de sonido de motocicletas, y el dolor de Bagdad, una interpolación de Justin Timberlake, sumergen al oyente más profundamente en la rabia y la tensión de la narración. Todo termina con el cierre beatífico, A Ningún Hombre, una odea a la independencia y liberación femenina", concluye.

En definitiva, las historias y el talento de Rosalía viajan cada vez más lejos.