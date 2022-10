El proyecto que unirá a Rosalía, Bruno Mars, Shawn Mendes, Dua Lipa y Billie Eilish

¿Alguien se imagina que algún día se pudiera unir bajo un mismo proyecto a cinco de las más grandes estrellas internacionales como Rosalía, Bruno Mars, Shawn Mendes, Dua Lipa y Billie Eilish? Pues eso es exactamente lo que ha conseguido los Grammy que ha reunido a estos 5 tops mundiales para fomentar la cultura musical entre los más jóvenes en Estados Unidos a través de su fundación y su museo.

Todos ellos pasan a ostentar el cargo de co-presidente de un programa que tiene como objetivo incentivar la enseñanza, la educación y la cultura musical entre la población más joven. Para ello la organización ha conseguido recaudar fondos por valor de 5 millones de dólares que serán invertidos en diversos cursos, exposiciones, entradas gratuitas para el museo y mucho más.

El Museo de los Grammy de hecho ha recordado que antes de que Billie y Finneas Eilish se convirtieran en dos de los nombres más grandes de la industria eran asiduos visitantes de programas como el que ahora se han reforzado y tuvieron el honor de fotografiars con Stevie Nicks.

"Pude visitar mucho el Museo de los Grammy cuando era niña. Vimos actuar a tantos artistas increíbles que nunca hubiera podido ver de otra manera. Me encantan las exhibiciones y toda la experiencia. Estoy emocionada de ayudar a los niños que tienen la misma edad que yo a tener acceso gratuito a este lugar mágico y todo lo que tiene para ofrecer en educación musical y experiencias" ha asegurado la intérprete en un comunicado.

Bruno Mars también ha querido sumarse a esta iniciativa asegurando que "Bruno ama a los niños". Algo más específica ha sido Dua Lipa quien ha comunicado oficialmente su cargo a través de una nota de prensa y también de sus redes sociales.

"Estoy orgullosa de ser parte de la Campaña de Educación Musical @grammymuseum en su trabajo para democratizar y ampliar sus programas educativos y comunitarios. Los fondos recaudados proporcionarán la entrada gratuita al Museo GRAMMY en el centro de Los Ángeles para todos los estudiantes, y el acceso ampliado a sus programas de educación musical en todo los Estados Unidos. Absolutamente encantada y honrada de hacer este trabajo con mis co-presidentes @billieeilish @brunomars @rosalia.vt y @shawnmendes. El acceso a la educación musical tiene el poder no solo de dar forma a la próxima generación de la música, sino que también proporciona una salida creativa que es crucial para el desarrollo de un niño. Le da a los estudiantes la oportunidad de sobresalir creativamente, así como en su desempeño académico más allá de la música. Estoy eternamente agradecido con los educadores de música que tocaron mi vida, fueron mi base para crear este increíble viaje en el que estoy" confiesa la británica.

El canadiense Shawn Mendes, que está en un momento de retiro musical, ha querido sumarse a la iniciativa: "Estoy muy emocionado de presidir esta campaña junto a Billie, Dua, Bruno y Rosalía. La educación musical debe estar disponible para todos, por lo que me siento honrado de ser parte de la difusión del alcance del Museo Grammy y el cultivo de la próxima generación de música".

Y para rematar, nuestra Rosalía quien hace unos días ya participó en la presentación de esta iniciativa en Los Ángeles: "La música es una forma de arte y comunicación tan importante que no hay un solo día que no me sienta agradecida de haber podido estudiar música desde que tenía nueve años. No sería quien soy si no pudiera crecer siendo músico como lo hice. Siento que la música hace del mundo un lugar más cálido. Todos merecen la oportunidad de tener acceso a la educación musical. Ser parte de esta campaña es importante para mí porque ahora los niños de diferentes orígenes podrán aprender en un entorno de apoyo".

Un supergrupo educativo del que ojalá pronto florezcan nuevos talentos y, por qué no, nuevas canciones en fascinantes colaboraciones.