‘The Loneliest’: Måneskin nos hace testigos del funeral de Damiano David

Después de lanzar The Loneliest el pasado viernes, Måneskin nos ha traído su esperadísimo videoclip, el cual nos hace testigos del funeral de Damiano David.

El propio vocalista de grupo es capaz de despedirse de sus familiares y amigos antes de morir, provocando que el cielo llore, como él mism ha manifestado a través de su perfil de Instagram ("the sky cries").

La combinación de la letra y del vídeo musical han ayudado a muchos fans a reflexionar sobre la pérdida y a acordarse de sus seres queridos con fortaleza, ya que muchos han tomado el mensaje de la canción y lo han aplicado a su experiencia personal: "Hay un par de líneas que he escito. En caso de morir, esto es lo que quiero... Así que, no te pongas triste cuand me vaya. Solo hay una cosa que espero que sepas: Te amé mucho".

There's a few lines that I have wrote

In case of death, that's what I want, that's what I want

So don't be sad when I'll be gone

There's just one thing I hope you know,

I loved you so