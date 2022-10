Las Spice Girls lanzan una nueva versión de 'Spice Up Your Life' con imágenes inéditas

Las Spice Girls están de celebración. Su segundo disco, Spiceworld, cumple 25 años, y, tal y como hicieron con el aniversario de su debut, han preparado toda una campaña para recordarlo con muchas sorpresas y contenido exclusivo para sus fans. Una de esas acciones es el lanzamiento de una nueva versión de Spice Up Your Life, uno de los singles más celebrados de este trabajo discográfico.

Es una versión renovada de este ya clásico del pop, creado con imágenes inéditas, que comienza con una vista alternativa de las cinco integrantes de la girlband en un dirigible futurista sobre una ciudad que parece sacada de un cómic de ciencia-ficción. Ellas cantan y bailan en su interior, mientras el vídeo se refleja en una pantalla al exterior.

Solo en nuestro país, el segundo trabajo discográfico de las Spice Girls consiguió la certificación de triple disco de platino. La reedición de este nuevo disco tendrá demos de canciones originales, nuevos remixes y grabaciones en directo nunca vistas anteriormente. Además, también se incluirá el sencillo Step To Me, el cual solo apareció en la edición japonesa del disco publicado en 1997.

Spice Up Your Life fue uno de los singles de su segundo álbum, Spiceworld, que se lanzó inicialmente en noviembre de 1997 y contó con algunas de las canciones más importantes del grupo de chicas, incluidas Too Much y Stop. Spiceworld pasó tres semanas en el número 1 en la lista de álbumes de las listas de Reino Unido vendió 192,000 copias en el Reino Unido la primera semana de su lanzamiento, superando el millón de ventas después de solo ocho semanas.

Las propias integrantes de la banda han recordado el lanzamiento de su segundo disco como uno d elos momentos más importantes de sus vidas. "La era de Spiceworld fue un momento muy divertido para nosotras: acabábamos de tener un álbum número 1 con Spice, viajábamos por todo el mundo y nos encontrábamos con nuestros increíbles fans, lanzamos nuestro segundo álbum ¡Y teníamos nuestra propia película! ¿Quién lo hubiera pensado?", dijeron en declaraciones.

Siguen corriendo los rumores de una posible reunión de las cinco integrantes de la banda. En la última entrevista que ha ofrecido Mel C ha confesado públicamente que están convenciendo a Victoria Beckham para ello. "Estamos defendiendo ese objetivo, todas estamos hablando y tratando de hacer que eso suceda", dice refiriéndose a la posibilidad de volver a estar todas juntas sobre el escenario.