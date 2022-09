Spice Girls anuncia la reedición de ‘Spiceworld’ por su 25 aniversario

El próximo 4 de noviembre se cumplen 25 años de Spiceworld, el segundo álbum de estudio de las Spice Girls. Y, como ya hicieron con su primer disco, la girlband británica lanzará una reedición llena de sorpresas y novedades. Entre ellas, demos de canciones originales, nuevos remixes y grabaciones en directo nunca vistas anteriormente.

Además, también se incluirá el sencillo Step To Me, el cual solo apareció en la edición japonesa del disco publicado en 1997. La canción no se distribuyó en tiendas en aquella época y la única manera de conseguirla fue en Reino Unido y a través de una campaña de promoción sin igual, ya que para obtenerla en formato físico había que enviar 20 pruebas de compra de latas y botellas de Pepsi, la marca que respaldaba a las Spice por aquel entonces.

Solo en nuestro país, el segundo trabajo discográfico de las Spice Girls consiguió la certificación de triple disco de platino (vendiendo más de 300.000 copias). Y precisamente, los fans que asistieron al concierto de la gira Spiceworld Tour en España están de enhorabuena. Porque el track número 16 de la versión extendida estándar de CD es, ni más ni menos, que la interpretación de Stop en directo durante su concierto en Madrid en marzo de 1998.

Esta nueva y extendida edición ya se puede reservar. Entre los diferentes formatos que se pueden conseguir se hallan una limitada y exclusiva edición en forma de doble cassette; un libro de tapa dura compuesto por un doble CD; la edición limitada de un vinilo transparente; la edición limitada en CD con una portada alternativa; y la edición estándar de doble vinilo.

Lo que más echan de menos sus acérrimos seguidores es poder ver en alguna plataforma de vídeo Spice World The Movie, la película musical que muestra a las Spice Girls durante la grabación de dicho álbum. Siguió sus aventuras y destacó el valor de la amistad, poniéndolas a prueba ante el éxito, la fama y otros enemigos de la industria La cinta logró un éxito inesperado en todo el mundo, llegando a ser la segunda película más popular solo después de Titanic durante 1997. Quién sabe si reestrenarán la película en los mejores cines, la pondrán disponible en plataformas de streaming o si nos sorprenderán con un inédito documental.

Hace dos meses, el grupo de Wannabe ya dejó caer que conmemorarían este aniversario tan especial como era debido. Primero cambiaron su página web oficial y, después, soltaron la bomba en redes sociales. "#SpiceWorld25" fue el hashtag elegido por el grupo, acompañado por un vídeo en el que podíamos ver el icónico planeta Tierra rodeado por una banda que lee el título del mencionado proyecto.