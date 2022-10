‘It Takes Two’ también aterriza en Nintendo Switch

Electronic Arts ha desvelado que It Takes Two, el título, ganador de más de 90 premios, entre los que se incluyen los Game Awards y el premio al juego del año de DICE, estará disponible para Nintendo Switch el próximo 4 de noviembre de 2022.

Desarrollado por Hazelight Studios, ganadores de un premio BAFTA, y publicado bajo EA Originals, It Takes Two ofrecerá la maravillosa aventura que los jugadores tanto aman, optimizada para Nintendo Switch.

Adaptado a la consola por Turn Me Up Games, un estudio veterano que especializado en juegos de Nintendo Switch, los jugadores podrán disfrutar de It Takes Two desde el sofá con un segundo par de Joy-Cons, un segundo mando o conectando dos consolas Switch para jugar localmente.

Los jugadores que compren el juego también podrán invitar a un amigo a jugar gratis usando el Pase de amigo. Además, la dramática historia de It Takes Two contará con nuevas voces en japonés, francés, alemán y español, así como subtítulos en varios idiomas.

It’s a me, Cody!

Our #ItTakesTwo - winner of Game Awards 2021 Best Family Game - is coming to Nintendo Switch! 🥳📕🐘



Mark down Nov 4th in your calendars and get ready to co-lla-bo-rate💥 pic.twitter.com/fW4UugUY1n — Hazelight Studios (@HazelightGames) September 13, 2022

El aclamado título permitirá a los jugadores desenredar la complicada telaraña en la que están atrapados Cody y May debido a un hechizo mágico que los ha convertido en muñecos, mientras se enfrentan a distintos desafíos en cada esquina.

La naturaleza impredecible de cada nivel llevará a los jugadores a través de una experiencia de juego metafórica única que cuenta la historia de una relación, ya que Cody y May deben trabajar juntos para salvar su matrimonio al borde del divorcio. Ya sea que se encuentren con aspiradoras fuera de control, gurús del amor carismáticos con muchas opiniones o un club nocturno que necesita desesperadamente un DJ, aparecerán obstáculos en cada esquina, creando momentos divertidos y emotivos para todos.

"Como fan de Nintendo, estoy muy contento de anunciar que los jugadores de Switch pronto serán capaces de jugar a It Takes Two. Turn Me Up Games tiene un historial excelente en transformar juegos de clase mundial a Nintendo Switch, y confiamos en su experiencia para adaptar el fantástico mundo de It Takes Two a esta nueva plataforma" ha dicho Josef Fares, fundador y director de juego de Hazelight Studios.

"Somos grandes fans de Hazelight y It Takes Two, y estamos encantados de que se nos haya confiado el desarrollo de este juego para Nintendo Switch. Hemos trabajado con Josef en el pasado para traer su juego ganador del BAFTA, Brothers: A Tale of Two Sons, a Switch, y esta colaboración nos permitirá traer otro título premiado a la plataforma. Los jugadores pueden esperar la misma historia de It Takes Two, que algunos ya conocen y aman, en Nintendo Switch" ha comentado Scott Cromie de Turn Me Up Games.