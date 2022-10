Desde este 14 de octubre 190 países pueden disfrutar de la última serie de Manolo Caro para Netflix, Sagrada Familia, que llega tras otros éxitos del creador mexicano como La Casa de las Flores, Alguien tiene que morir y Érase una vez... pero ya no.

Situada en la década de los noventa en el madrileño barrio de Fuente del Berro, esta historia que tiene como eje central la maternidad y las familias disfuncionales nos presenta a unos misteriosos personajes que lucharán por mantener a toda costa sus apariencias y sus secretos bajo llave.

Sagrada Familia cuenta con un reparto de infarto, y durante la promoción de la serie pudimos entrevistar a sus actores para que nos adelantaran lo que pudieran de lo que estamos a punto de ver.

Así son Germán, Alicia y Marcos

Álex García se enfrenta al reto de interpretar a un hombre homosexual en Sagrada Familia / Luis M. Ortiz

En este contexto nos acercamos a Álex García, Ella Kweku y Álvaro Rico; que interpretan a Germán, Alicia y Marcos respectivamente. Germán es la pareja de Caterina (Alba Flores) y juntos forman una familia que se se acaba de mudar al barrio, teniendo gran interés en la familia de Gloria (Najwa Nimri); Alicia es una profesora del colegio que está planteándose la maternidad junto a su marido y Marcos es un joven del conservatorio que fijará su mirada en Aitana (Carla Campra).

Todos ellos no tienen más que palabras de agradecimiento tras haberse puesto bajo las órdenes de Manolo Caro: "siempre me he sentido muy tranquila con él, es muy amable con los actores, nunca he escuchado una voz alzada, todo el mundo en el set se sentía como en familia y eso te da mucha paz para crear" comentaba Ella Kweku.

Además, el veterano del cine y la televisión Álex García ya ha comentado en más de una ocasión que poder interpretar al personaje de Germán ha sido todo un regalo: "Lo que más me removió cuando me contó la historia fue la relación con Iván Pellicer, cómo la quería contar. Cómo una trama que puedes haber visto en otras ficciones, aquí, al tener el toque Manolo Caro, se convertía en algo especial: la típica trama de 'te engaño pero me enamoro de ti, no sé si me enamoro o no me enamoro'...". Y no es para menos: la trama entre Álex García e Iván Pellicer se convierte en uno de los grandes pilares de la serie si dejamos por un momento a un lado el misterio principal.

Álvaro Rico, por su parte, destacaba la gran oportunidad de haber podido compartir tiempo en pantalla con Carla Campra: "si tengo que destacar algún personaje que yo no conocía y que de repente dices 'joder, ¡qué talento tiene!' esa chica es Carla".

Disfruta de la entrevista al completo y de todos los episodios de Sagrada Familia desde este 14 de octubre en Netflix.