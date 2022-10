Backstreet Boys publican 'A Very Backstreet Christmas',primer álbum navideño de su carrera

Los fans de los Backstreet Boys están de enhorabuena. Hoy sale a la venta su esperadísimo disco A Very Backstreet Christmas. Se trata del primer álbum de estudio con temática navideña que publica la banda estadounidense. "Hemos estado queriendo hacer un álbum navideño desde hace casi 30 años y ahora estamos mucho más que emocionados de que finalmente se haga realidad" - comenta Howie, "Nos hemos divertido mucho dándole un giro a BSB y a algunos de nuestros clásicos navideños favoritos. No podemos esperar más para ser parte de la temporada navideña de nuestros fans".

A Very Backstreet Christmas incluye clásicos atemporales como White Christmas, Silent Night, y Have Yourself A Merry Little Christmas, además de tres nuevos temas navideños originales, Christmas In New York, Together y Happy Days. El disco dispondrá de varios formatos exclusivos, incluyendo una edición limitada red-vinyl.

La 'boy band' por excelencia, integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, lleva 29 años brindando la mejor música pop que se puede ofrecer, convirtiéndolos en unos de los artistas pop más influyentes. Con innumerables números 1, numerosos premios y ventas mundiales que superan los 130 millones, BSB ha sido reconocida como la banda masculina con más ventas de la historia.

A principios de 2019, BSB lanzó su décimo álbum de estudio DNA. El disco escaló al nº1 en su debut y alzó al Top10 a su éxito Don't Go Breaking My Heart. El sencillo, aclamado por la crítica y que encabezó las listas de éxitos, fue nominado para el Grammy 2019 Pop Duo / Group Performance y fue el primer éxito de BSB en el Billboard Hot 100 en 10 años. Tras su lanzamiento, el sencillo llegó directamente al nº1 en las listas globales y Top Songs de iTunes y se ubicó en más de 22 países.

The DNA World Tour, la gira



En mayo de ese mismo año, iniciaron The DNA World Tour, la gira más grande del grupo en 18 años, pero, debido a la pandemia, tuvo que ser pospuesta y fue en ese momento cuando el grupo aprovechó para comenzar a trabajar en su álbum navideño. Durante el DNA World Tour el grupo ha llenado estadios en toda América del Norte, Europa, Asia y América del Sur. De hecho, hace tan solo unos días tuvimos la oportunidad de verlos actuar en nuestro país, ya que ofrecieron dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona.

A lo largo de los años, los Backstreet Boys han cautivado continuamente a millones de personas con su impresionante catálogo de éxitos y colaboraciones creativas.

Listado de canciones de A Very Backstreet Christmas:

1. White Christmas

2. The Christmas Song

3. Winter Wonderland

4. Have Yourself A Merry Little Christmas

5. Last Christmas

6. O Holy Night

7. This Christmas

8. Same Ole Lang Syne

9. Silent Night

10. I'll Be Home for Christmas

11. Christmas in New York

12. Together

13. Happy Days