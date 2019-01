'DNA', el nuevo disco de Backstreet Boys, canción a canción

Uno de los grandes lanzamientos discográficos de este revival noventero que estamos viviendo es el de Backstreet Boys, y ya está aquí.- Para celebrar los 25 años de carrera, la boy band por excelencia ha regresado con nuevo álbum y gira que promete ser un espectáculo. A diferencia de las Spice Girls, que se encontrarán sin Victoria, la banda de chicos más icónica de todos los tiempos conserva la formación original: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson.

Entre altos y bajos, los cinco miembros han regresado a la escena con un ambicioso proyecto: DNA, que ya está disponible y que se compone de doce temas inéditos con la colaboración de muchos autores excepcionales, como Ryan Tedder, Shawn Mendes, Andy Grammer y Mike Sabbath.

"Hemos hecho que todas nuestras influencias y estilos musicales converjan en un solo trabajo. Estas canciones son una excelente representación de nosotros mismos como individuos y como parte del grupo. Es nuestro ADN. Estamos realmente orgullosos de este proyecto", ha dicho Kevin sobre su nuevo álbum. Y Howie agrega: "De nuestras experiencias individuales, comprendimos que lo más importante era hacer lo mejor para el grupo".

Los tiempos han cambiado, pero los Backstreet Boys parecen querer revivir su música al máximo. Al escuchar las doce canciones del álbum, nos preguntamos si realmente han pasado 25 años desde su debut: aquí tienes todo lo que necesita saber sobre uno de los retornos musicales más esperados del año.

Don’t go breaking my heart

Con cinco maletas lleno de recuerdos de una carrera de tantos años, esta es la primera página en blanco del viaje de los nuevos Backstreet Boys. Don’t go breaking my heart es la primera canción que conocimos, en mayo de 2018: "No me rompas el corazón, es el único que tengo", canta el grupo, que se centra en la diversión y sobre todo en los ritmos y melodías pegadizas: vuelve la inevitable coreografía.

Backstreet Boys - 'Don't Go Breaking My Heart'

Nobody else

"La gente cambia y los recuerdos se desvanecen", dice la canción. La segunda pista es la primera de muchas baladas de disco. Sonidos modernos, pero se repite un texto poco elaborado que nos deja un amargo sabor de boca.

Breathe

Continuamos con el cuarto single, el último en orden temporal. En esta canción podemos sentir el toque en la escritura de Brandyn Burnette, Nick Bailey y Ryan Ogren. En una balada que revela el dolor de un amor perdido, los Backstreet Boys muestran que no han perdido la lucidez al ejecutar una pieza a capella. Sentimental pero enérgico, es la canción romántica que estábamos esperando.

New love

En New Love, la banda habla de otro tipo de relación sentimental, basado en ninguna expectativa: "es solo un amor no oficial". Por supuesto, los Backstreet Boys apuntan a nuevos sonidos, pero es en el texto que no varían mucho su estilo.

Passionate

Passionate marca un acercamiento con las raíces más puras de la banda: “Quiero tu amor, haré todo lo posible”, repiten a coro. Una pieza abrumadora tanto en el texto como en la melodía, y de nuevo con un estribillo a capella.

Is it just me

Una relación que se inclina y el deseo de ser claro, de entender cómo continuar. "¿Soy solo yo? Nuestros discursos se han vuelto más cortos”. Desde un punto de vista de sonido, Is It Just Me es la única pista que no agrega nada nuevo a este nuevo trabajo.

Chances

Chances es uno de los singles que escuchamos antes del lanzamiento del disco. Está en perfecto equilibrio entre el estilo del pasado y ese toque contemporáneo que puede conquistar incluso a los fans de la nueva generación. El texto fue escrito por dos plumas excepcionales: Ryan Tedder, líder de One Republic y uno de los mejores fabricantes de éxitos de la radio, el joven canadiense Shawn Mendes. “¿Y si nunca te hubiera conocido? ¿Y si nunca te hubiera sonreído?“. Con sonidos electrónicos, es una canción de amor que se abre a diferentes interpretaciones.

Backstreet Boys - 'Chances'

No place

"He estado en todo el mundo, he hecho todo lo que había que hacer, pero siempre serás la casa a la que quiero volver". El texto de Brett James y Joshua Miller habla por sí solo y está acompañado por un sonido elegante y contemporáneo. Para notar cuánto tiempo pasa rápidamente, vale la pena visitar el videoclip No Place, donde los miembros de la banda están juntos con sus adorables familias.

Backstreet Boys - 'No Place'

Chateau

Chateau es una oración de amor: "Cariño, te quiero de vuelta porque te necesito ahora". Toda la pieza gira en torno al estribillo que ve a las cinco voces unidas armoniosamente, no han perdido esa integración de los años noventa. No brilla en una lista de canciones que se basa en gran medida en baladas nostálgicas.

The Way It Was

Intensa y conmovedora, The Way It Was se coloca casi al final de una lista de canciones que ha sido capaz de mezclar bien varias atmósferas de sonido. Bailar en un lento dos para confesarle que “estoy loco por ti”.

Just like you like it

"Tenemos toda la noche, dime que quieres. Te amaré tal como te gusta": las baladas continúan, esta vez el texto está escrito por Ross Copperman, Josh Kear y Dustin Lynch.

OK

Tenemos que llegar al final para volver a bailar. OK es la duodécima canción, la última lista de canciones. No es comparable con el inolvidable I Want It That Way, pero los verdaderos fans de la banda pueden volver a divertirse con una pieza dinámica, fresca y alegre.