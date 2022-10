Pablo Alborán, Blas Cantó, Pole., Dani Fernández, Beret y Queen estrenan sus nuevas canciones

Ya es viernes, lo que quiere decir que ya están aquí las novedades musicales de la semana. Y es que la llegada del fin de semana se ha convertido en un repaso por los nuevos lanzamientos de nuestros artistas favoritos, que se convierten en la banda sonora de nuestras fiestas.

Si el pasado 7 de octubre fueron Charlie Puth, Maneskin, Bad Gyal, Ozuna y Rigoberta Bandini los que pusieron ritmo al final de la semana, prepárate porque llega otro elenco de artistas que no te va a dejar indiferente.

Viernes 14 de octubre

Pablo Alborán, Carín León - Viaje A Ningún Lado. El malagueño ha demostrado que no hay género musical que se le resista. Esta vez lo ha hecho junto a Carín León, quien le aporta ese toque de ranchera mexicana que convierte este primer avance de La Cuarta Hoja en un proyecto único. Alborán hace sonar el tono aflamencado de su voz, deleitándonos así con una fusión muy especial.

Blas Cantó - Marte. Otro que llega pisando fuerte es Blas, que nos trae un tema de ritmos pop con el que todos aquellos que estén enamorados se van a sentir identificados. Cuenta, además, con unas melodías de lo más pegadizas.

Pole., Dani Fernández - San Blas. Esta colaboración era una de las más esperadas por los fans de ambos artistas. Se trata de un nuevo adelanto de Esta Vida Es Un Jaleo, el nuevo disco de Pole. En San Blas, ambos unen sus estilos musicales para emocionarnos al ritmo de la balada.

Beret, Reik - Mirando A La Luna. No queda nada para escuchar Resiliencia, el nuevo disco de Beret. De hecho, este viernes hemos podido escuchar un adelanto de este a través de la colaboración que ha lanzado junto a los mexicanos Reik. Como no podía ser de otra manera, cantan al desamor y a esa relación por la que habían apostado pero que ya ha llegado a su fin.

Queen - Face It Alone. La mítica banda británica ha lanzado este tema inédito con Freddie Mercury. Se trata de un descarte nunca antes editado de las sesiones grabadas para el disco The Miracle, que se publicó en 1989. "Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado y es maravillosa", asegura Roger Taylor.

Lérica - No Quiero A Nadie. Otros que se han puesto románticos son los chicos de Lérica. Juan Carlos y Tony nos regalan una balada que habla de una relación que se ha acabado, pero ellos desean volver con esa persona.

Piso 21, Danny Ocean - Felices Perdidos. Los colombianos están de enhorabuena. Ya está aquí su disco 777, y uno de los temas que incluyen en este amplio repertorio es Felices Perdidos junto al venezolano. Nos deleitan con una balada de ritmos urbanos que habla de la sensación de estar enamorado.

Danny Romero - Baila Reggaetón. ¡El canario ha vuelto! Su nuevo tema no va a tardar en convertirse en el rey de la pista de baile, ya que, como indica su título, nos lleva directos a una sesión de perreo y ritmos imparables.

Marshmello, Juice WRLD - Bye Bye. El DJ ha querido rendirle homenaje al fallecido rapero con este tema de trap en el que habla de dejar a su novia y pasar página. Y es que hay voces que nunca nos dejan del todo, y la del rapero es una de ellas.