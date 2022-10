Pole y Dani Fernández quieren “morir de amor en un garito feo” en su tema ‘San Blás’: ¡Mira el vídeo!

Pole ha estrenado el último single de su disco Esta vida es un jaleo, por lo que podemos decir que el lanzamiento de su álbum debut está cada vez más cerca.

El artista ha presentado otra de las colaboraciones que esconde este disco. Se llama San Blas, la interpreta junto a Dani Fernández y, aunque solo se nombra en el primer verso, seguro que se han dejado inspirar por Maná y su clásico En el muelle de San Blás.

"La verdad es que esta canción hacía falta ya, @danifdezmusic sabes que admiro todo tu trabajo y como eres como persona", ha expresado el cantante en sus redes sociales, agradeciendo al también castellano-manchego su participación en el tema.

La canción, escrita por el propio Andrés y por el también productor Javier de las Heras, ha enamorado a los fans desde el primer momento. "Puro arte", "vaya dos voces", "la unión de Pole y Dani solo puede ser sinónimo de genialidades como está. qué maravilla!!!", han comentado varios usuarios en YouTube, plataforma donde el vídeo oficial suma ya más de 10.000 visualizaciones.

El disco Esta vida es un jaleo

El primer disco de Pole está a la vuelta de la esquina. Esta vida es un jaleo verá la luz el próximo 4 de noviembre y los fans ya tienen ganas de escuchar el resto de canciones que completan el álbum, y de las que solo conocen el título: Madrid (con Mafalda); El club de la gente rota; Esta cabeza no se arregla sola; Como you; Mmmm (con Jaime Lorente); No me quieres; y Outro (Alcohol y planes).

Estas se unirán a las ya estrenadas: Rumbapop (con Estopa), Venga Tía, Dale (con Hens), Tus Besos (con Oscu); Todo mal; y Los domingos no se toman decisiones (con Pablo Alborán), para ponernos este repertorio de principio a fin en bucle. ¿Crees que este disco formará parte de tu Spotify Wrapped 2022?

"Tuve una idea, no quería hacer un disco de un estilo en concreto, no me sentía cómodo así. Rápidamente me di cuenta de que mi música es como mi vida, un día estoy arriba, otro abajo…un jaleo. Río, lloro, salgo, me quedo encerrado… Y creo que hemos conseguido transmitir todo eso en estas 14 canciones con diferentes sonidos, estados de ánimo, pero todo con la misma esencia. Estavidaesunjaleo pero merece la pena. Gracias x todo❤️", expresó hace unos días en su perfil de Instagram cuando descubrió la portada y contraportada de este proyecto.