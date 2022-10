Iván Pellicer (‘Sagrada Familia’): “Con Álex García hubo una conexión cárnica"

Sagrada Familia, la nueva serie de Netflix, se ha convertido en la nueva apuesta de la plataforma por el trabajo del director mexicano Manolo Caro, después de haber asistido a los éxitos de La casa de las flores o Alguien tiene que morir.

En esta ocasión, su creador nos presenta una historia que gira en torno al concepto de la maternidad y las falsas apariencias, donde somos testigos de la vida dentro de un vecindario marcado por los secretos de Gloria Román y su familia, que harán lo posible por huir de su pasado y empezar de nuevo.

Un reto como actriz

En plena promoción de la serie, pudimos hablar con Najwa Nimri, Carla Campra e Iván Pellicer, que interpretan a la familia protagonista. En esta ficción, además, asistimos a un nuevo encuentro entre la veterana de los tres y Alba Flores, que vuelven a compartir espacio en pantalla tras los éxitos de Vis a Vis y La casa de papel. Sobre este encuentro, Nimri comenta: "Maravilloso, pero una serie entera no la coges simplemente porque esté tu colega del alma en ella, en un principio es una cosa que te da chispa, y sabía que el rodaje iba a ser divertido".

"Esas situaciones cotidianas con las amigas en el parque y desarrollar un vínculo familiar que no fuera demasiado obvio era un reto como actriz y me metí en ello" confiesa la actriz y cantante sobre lo que verdaderamente le interesó de la serie, que tenía una energía muy diferente frente a los personajes que había interpretado en sus últimos proyectos.

Por su parte, los benjamines de la serie (con permiso de Hugo y Ricardo), hablaban de lo que había supuesto rodar una serie de estas características para Netflix y el hecho de enfrentarse a una audiencia global. No piensan en la repercusión mediática que pueden adquirir con el paso de la semana, aunque es algo que a Carla Campra no le gustaría: "me daría respeto, y además puede que no pase" comenta.

Iván Pellicer, que mantiene un tiempo considerable en pantalla con Álex García, con quien desarrollará poco a poco una relación, comentaba sobre esto: "con Álex García hubo una conexión cárnica", aunque también ha tenido tiempo de abordar una anécdota de rodaje junto a Najwa Nimri en la que recibió uno de sus mejores consejos: "alguna que otra vez me veía por ahí, en los laureles, y una vez como que me dijo 'vente a mi camerino', y fuimos a pasar texto y me dijo ella: 'tienes que estar aquí, presente. Si tú estás bien, yo estoy bien, y yo tengo que tener actores de mi altura a mi lado'". Una anécdota a la que Najwa decía sobre sí misma: "¡qué gilipollas!".

Disfruta de toda la entrevista de LOS40 y de todos los capítulos de Sagrada Familia, ya disponibles en Netflix.