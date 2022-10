Rosalía, Lola Índigo, Lali Espósito y más sufren la fiebre ‘Punto 40’ de Rauw Alejandro en TikTok

Rauw Alejandro viene pisando fuerte con su tercer disco de estudio. Saturno aún no se ha publicado, pero ya hemos podido conocer varios de adelantos que confirman que se avecina un proyecto musical digno de otro planeta.

Con su último single Punto 40 junto a Baby Rasta ha visionado el futuro del género urbano (desde el Año 2077) y con él, revolucionado todas las pistas de baile. Concretamente, una de las ubicadas en la red social donde reinan las coreografías: TikTok.

El puertorriqueño creó un challenge tan potente, que algunas de nuestros artistas favoritos no han podido resistirse a emular el baile y darle su propio estilo. Rosalía, Lola Índigo, Lali Espósito o Bad Bunny se han sumado al reto... ¿quién de todos lo hace mejor?

Rosalía

Aunque parece que le ha costado trabajo aprenderse los pasos, debemos decir que la catalana parte con un poco de ventaja. No solo porque gasta mucho arte bailando, sino porque para su TikTok se ha rodeado de Rauw, el propio intérprete de la canción (además de novio), y de algunos de sus bailarines en la gira Motomami World Tour -Sam Vázquez y Mykee Moves. Lo que ha dado como resultado una coreo muy completa y muy vistosa.

Lola Índigo

La granadina no se queda atrás. Sabemos que el cante y el baile es lo suyo. A flow y rollo no le gana nadie y así lo ha demostrado, pero no solo con este; con muchos otros más bailes.

Lali Espósito

La argentina ha hecho su challenge como si no costara nada. Ahora, tanto la experiencia como el estilo propio le han ayudado a conseguir un resultado óptimo. La forma en que se mueve es una locura.

Bad Bunny

Con amigos y en plena calle, el puertorriqueño tampoco ha podido resistirse a bailar Punto 40. Como la propia Rosalía, no ha realizado el desafío solo. Marena Sofía, protagonista del videoclip de Neverita es una de sus compañeras de baile, entre otros.