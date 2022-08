Claves del crew de Rosalía: OT, Circo del Sol, Eurovisión o artistas como Rauw, Karol G o Ed Sheeran

La gira de Rosalía ya ha terminado en España y nos ha dejado una serie de conciertos donde no han faltado famosos encantados de poder asistir a uno de los eventos del verano. Y es que todo el mundo quiere ver a Rosalía en directo después de verla triunfar con su disco. Antes de irse a hacer las Américas, nos ha dejado Despachá, la que para muchos es, sin duda, la canción de este verano.

Pero no ha estado sola. En esta gira le acompaña un equipo enorme que incluye a nueve bailarines que forman una auténtica Torre de Babel. Múltiples nacionalidades en un grupo que comparte la pasión por el baile.

Y ya sabemos que Rosalía es de ideas claras y se rodea de lo mejor. Desde luego, el casting para compartir escenario con ella no debió ser fácil de superar. El talento se nota en el espectáculo donde Rosalía brilla, pero sus bailarines, también.

Hemos querido repasar un poco la trayectoria de estos nueve bailarines de los que unos se han dejado ver más que otros hasta ahora.

Chandler Davids

Chandler Davids creció en California. Comenzó a entrenar en gimnasia a la edad de 5 años. Después de un año de gimnasia, comenzó a entrenar y competir en varios estilos de baile. Continuó su educación en la Universidad Estatal de California, Fullerton con una Licenciatura en Danza y una especialización en Administración de Empresas. Chandler se unió a Jacob Jonas The Company en 2020 y ha trabajado con otros artistas como Sia.

Sam Vazquez

También hay españoles en el crew de Rosalía y este es uno de ellos y uno de los más conocidos. Es el primo de Raoul Vázquez, y sí, ambos coincidieron en la gira de Operación Triunfo, pero en su caso como bailarín. Le hemos podido ver con artistas como Aitana o Lola Índigo, pero también con artistas internacionales como Dua Lipa con la que compartió la coreo en el vídeo de Physical.

Jaxon Willard

Jaxon Willard creció en Utah y empezó a bailar con 11 años. Compitió en la primera temporada de World of Dance como parte de un grupo, pero no logró pasar la primera ronda. Le fue mejor en solitario y en la segunda temporada repitió alcanzando una gran fama con sus coreografías. A partir de ese momento se convirtió en un influencer en redes.

Ha participado en muchas competiciones de danza en Estados Unidos y también hemos podido verle en el videoclip de Tears In The Club de FKA Twigs y The Weeknd, como él mismo confesó, todo un sueño. Igual que ser parte de Montero de Lil Nas X.

También ha actuado como baiarlín en series como High School musical o en películas como Full Out 2: You Got This! Además, ya había trabajado con Rosalía en el show de moda de Rihanna.

Antonio Spinelli

Dos estadounidenses, un español y ahora, un italiano… y no es un chiste. Antonio Spinelli es un bailarín internacional italiano que forma parte del colectivo hip-hop Unbox Crew. Le pudimos ver bailar en la última edición de Eurovisión. También ha pasado por Got Talent o los MTV EMA Awards. El mundo del videoclip también ha llamado a sus puertas y no solo para artistas de su país sino internacionales como Ed Sheeran han contado con él. Le vimos en 2STEPS.

Óscar Ramos

Saltamos ahora a Puerto Rico para conocer a Óscar Ramos que comenzó su formación en el conservatorio de Ballet Concierto de Puerto Rico pasando a formar parte de la compañía en 2000. Tres años después se mudó a Nueva York para entrenar bajo el programa de becas de la Escuela del Alvin. Ha pasado por varias compañías de danza moderna y contemporánea de diversas partes del mundo.

También ha probado el cine. Apareció con el Cedar Lake Contemporary Ballet en la película de Hollywood, Destino oculto (2011) con Matt Damon y Emily Blunt.

También es muy amigo del nude art y de ahí que podamos ver tantas fotografías de su anatomía.

Daniel Muñoz

Seguimos con la parte latinoamericana. Daniel Muñoz es un bailarín mexicano que ha trabajado con iconos globales como Karol G, J Balvin o Bad Bunny.

Además, Daniel es profesor y coreógrafo en su ciudad natal, Guadalajara donde imparte clases, sobre todo, de hip hop.

Eddy Soares

Selena Gómez decidió recurrir al brasileño Eddy Soares para Selfish Love, su colaboración con DJ Snake. Fue una recomendación del director de fotografía del vídeo que ya había trabajado con él en Are U Gonnan Tell Her?, de Tove Lo.

Es profesor, cantante, actor y modelo, vamos, un chico todoterreno que ha trabajado en musicales que lo mismo coreografía a Pablo Vittar como hace los arreglos vocales de Iza.

“Para un niño negro de la periferia, esta era una realidad muy lejana”, admitió durante una campaña que protagonizó para Motorola. Y es que uno de sus objetivos es ser referente para los jóvenes que quieran seguir sus pasos y demostrar que se puede ser negro, gay y de la periferia y triunfar.

Stantley Glover

Del Ballet X de Filadelfia al tour de Rosalía. Stanley Glover es otro de los estadounidenses del grupo. La tele ha sido uno de los medios por los que se ha movido y eso nos han permitido verle en la decimoprimera edición de So You Think You Can Dance o en Legendary.

Aunque lo suyo es el ballet contemporáneo le hemos podido ver también en el prestigioso elenco del Circo del Sol.

Mykee Moves

Otro que ya había trabajado con Rosalía en el Savage x Fenty de Rihanna era Mykee Moves. Otro bailarín de Estados Unidos con orígenes filipinos.

Además, es un habitual de Rauw Alejandro, la pareja de la cantante que esto del baile también lo domina bastante bien y bueno, algo habrá influido.

Está claro que Rosalía está muy bien rodeada de hombres… que para mujeres, debe ser que se basta y se sobra.