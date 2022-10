Manuel Carrasco visita a Elena Huelva en el hospital y Lola Índigo o Paula Echevarría reaccionan a su gesto

Elena Huelva es una de esas jóvenes diagnosticada con un cáncer que ha decidido compartir su día a día en redes sociales para concienciar sobre la enfermedad y servir de referente para otros que están pasando por una situación como la suya.

El caso es que en este tiempo ha ido ganando muchos seguidores, ya supera los 400.000 en Instagram y, entre ellos, se encuentran Aitana, Sara Carbonero o Manuel Carrasco que andan siempre muy pendientes de ella.

“Tengo miedo, sí. Hay que saber aceptarlo. Ayer por la madrugada empecé otra vez con dolor, y sin poder respirar bien, por lo tanto, tuvimos que volver al hospital antes de lo que pensaba. Mañana tengo un PET TAC, y estoy un poco agobiada por los resultados, no están siendo muy buenos días pero hay que confiar en que todo irá a mejor.🤞🏼 También hay que permitirse que haya días peores, aunque como a todo el mundo, no me gustan… Toca seguir hacia delante, y a confiar, como siempre”, compartía el viernes ante su nuevo ingreso en el hospital.

Momentos duros que, sin embargo, tienen pequeños oasis. Este fin de semana se ha acercado a visitarla al hospital Manuel Carrasco y no ha podido hacerle más ilusión tenerle a su lado.

Una visita que da fuerzas

“Hoy la alegría y la ilusión del día ha sido él, con diferencia. @manuelcarrasco_ gracias por ser y estar, que ilusión siempre verte, pero más ilusión que hayas venido aquí. Te quiero!”, compartía junto a varias fotos.

Y no ha dudado en agradecerle el regalo que le ha llevado: “Gracias por esa pulsera con destino, de alas y rosas.💘 (😉) ~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~🎗”.

Son muchos los que han reaccionado a este encuentro positivo que nos hace seguir creyendo en la bondad del ser humano.