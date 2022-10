Cuatro nuevos granjeros llegan a ‘Pesadilla en El Paraíso’ y los concursantes reaccionan a la noticia

Pesadilla en El Paraíso es un cambio constante. Hemos ido pasando por diferentes etapas dentro del concurso. Lo que empezó siendo un formato grabado, ha terminado siendo un reality con mucha parte en directo. Eso parece haber gustado a la audiencia que, lejos de querer que termine, está deseando ver más. O eso ha debido pensar la organización que ha tomado una decisión que cambiará las cosas a partir del próximo miércoles.

"El concurso evoluciona, los cambios son permanentes, cada vez sois menos, pero por muy poco tiempo porque el miércoles cuatro aspirantes a granjeros van a llegar a la casa para pelear dentro de El Paraíso. Cuatro nuevas caras, aprendices, llegan a Pesadilla en El Paraíso", informaba Lara Álvarez tanto a los concursantes como al público.

Y hemos podido conocer la reacción de los granjeros sobre esta noticia de que nuevos habitantes se acercan.

La reacción de los granjeros

"Me gustaría que viniese gente con ganas, aire fresco, alegría, ganas de meterse en todo”, aseguraba Dani García. Y en cuanto al perfil de concursante que le gustaría, aseguró que “aquí tenemos de todo y lo que venga será bienvenido y con ganas de conocer venga lo que venga".

Daniela Requena también ha hecho su propia petición: “A mí me apetecen, por lo menos dos granjeros guapos y buenorros y dos granjeras simpáticas. Dos granjeros buenorros que me animen un poco".

Cualquiera que quiera venir, participar, que venga. Necesitamos aire, energía positiva”, añadía Marco Ferri. La que no parecía tan contenta con esta noticia era Patricia Steisy que aseguraba que “a mí no me hace gracia porque es mucha más competencia para llegar a la final. Uno ya saborea el final y lo que se lo ha currado y ahora llegan cuatro personas nuevas, hinchaicas de comer, con toda la energía del mundo, con todo el amor de su casa del mundo y, ¿me entiendes? y te hincha la oreja”.

Steisy ha asegurado que, si tiene que entrar alguien, le gustaría que fuera Pablo, su chico. No sabemos si entrará él, pero no queda nada para averiguarlo.