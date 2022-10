Juan Alfonso Milán, nominado en ‘Pesadilla en El paraíso’ dedica un mensaje a la que cree que aun es su novia

Gloria Camila se ha convertido en la última expulsada de Pesadilla en El Paraíso, pero ya hay dos nuevos nominados para que la audiencia pueda votar esta semana. Por un lado, los compañeros han votado a su candidato.

Omar Sánchez ha votado a Israel Arroyo “por actitudes que has tenido con amigos míos y compañeros y también por descarte porque ya quedan menos”. También le daba su voto al vidente Lucía Dominguín. Ella aseguraba que no le cae bien “y no me gusta la actitud que tiene con mis amigos ni me gusta el comportamiento que tiene ni cómo trabaja porque no lo hace”.

Israel también se llevó el voto de Dani García que también criticaba su falta de trabajo en la granja y aseguraba que “vista la doble cara, no me quiero tragar más a una persona que viene a hacer una broma para hacer daño”.

Su incondicional Patricia Steisy, seguía sus pasos. “Soy sensible y me utilizas para manipularme y que yo te defienda. La persona que más daño me ha hecho ha sido Marco y no me has defendido. Me has hecho muchos desplantes y me has hecho muchas veces llorar sin hacerte caso de mis sentimientos”, argumentaba ella.

También se llevaba el voto de Juan Alfonso por descarte. Así, Israel se convertía en el nuevo nominado del grupo y daba su voto a Dani. “No le veo trigo limpio. Va siempre escondido detrás de las mujeres, les va comiéndole la cabeza para que se enfrenten, por ejemplo, a Marco. Además, mi opinión es que le hace mucho daño a Steisy aunque ella no lo vea”.

No era el único que daba su vota a Dani. También lo hacía Daniela Requena. “Steisy, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Considero que en parte las discusiones que tenemos están envenedadas o propiciadas por Dani”, argumentaba.

Y Steisy no se iba de rositas. Ella recibía el voto de Marco Ferri. El italiano manifestaba que “es una del cuarteto que ha intentado hacerme la vida imposible esta semana y encuentro muy difícil discutir con ella porque tiene una forma de hacerlo que no pega con mi personalidad”.

También Juan recibía el voto de Víctor Janeiro que se lo daba muy a su pesar, “a mi pesar, a mi acompañante mañanero le voy a echar de menos, pero tiene la cabeza más fuera que dentro y yo aquí necesito gente dispuesta a seguir en la aventura y trabajar y seguir adelante. Desgraciadamente le voy a echar mucho de menos”.

Nominado de Gloria Camila

Tras tener a Israel Arroyo como primer nominado por parte del público, quedaba conocer la nominación directa de Gloria Camila que iba para Juan que dejó un mensaje para su novia.

"No he tenido oportunidad hasta ahora de dirigirle unas palabras a mi novia, Paloma. Que la quiero mucho, que la echo mucho de menos, que aquí está muy duro y que no hay ningún día que no piense en ti. Espero que estés bien, que estés fuerte y que nos veremos en nada. Te quiero mucho y espero pronto estar contigo". le decía.

No ha hecho mucho alegato para quedarse. “Llevo un tiempo en esta aventura y me encanta. Estoy muy agradecido por el programa, mi repre, la cadena, todos mis compañeros. Pero es verdad que llevo unos días duros, me está pesando lo de mi novia fuera, aparte de las responsabilidades de fuera y no es que no me lo merezca, pero seguro que hay gente aquí ahora con más ganas”, decía.

Una vez de regreso a plató Nagore Robles tenía una noticia. “La novia de Juan ha dejado a Juan. Le ha mandado un saludo y es que no tiene novia. Igual deberíamos decírselo. No hay nadie a la espera, que tu semen de fuerza te acompañe, pero no hay nadie”, informaba. Marina Ruiz aseguraba que la estilista ha dejado de seguirle y ha borrado todas sus fotos juntos.

Veremos qué pasa si sale expulsado.