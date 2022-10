Avance semanal de 'Tierra Amarga' en Antena 3: la serie turca vuelve hoy con un grave accidente

La serie turca de Tierra Amarga vuelve a la parrilla vespertina de Antena 3 una semana más. Como ya es costumbre, entre este lunes 17 de octubre y el próximo viernes 21, a partir de las 17:45 horas Atresmedia emitirá cinco nuevos capítulos de esta telenovela de éxito internacional para poner la guinda al pastel de su programación televisiva y competir con Sálvame, el programa que emite a la misma hora Mediaset.

Y la verdad es que, esta semana más que nunca, la competencia será dura, pues Tierra Amarga promete ofrecer unos capítulos repletos de emociones después de que los espectadores hayan podido ver un acercamiento entre Mehmet y Züleyha y una gran pelea entre Rasit y Gaffur después de que sus mujeres les echasen de casa.

Si quieres saber cómo continuará la trama en la exitosa serie encabezada por Hilal Antibilek, solo debes continuar leyendo, porque aquí, te iremos ofreciendo, día a día, toda la información disponible sobre lo que irá sucediendo esta semana en la ficción de Antena 3. ¡De momento, esto es todo lo que se sabe!

Lo que pasará en Tierra Amarga en el capítulo de este lunes

En el episodio del lunes de Tierra Amarga Fikret aparece en la casa de Züleyha para recoger a Lütfiye e irse, cuando Leyla se cae desde el balcón al suelo... Al percatarse de la desgracia que ha sucedido corren con angustia al hospital mientras Fadik llora desconsolada por no haber cuidado bien al bebé.

Avance de 'Tierra Amarga' en Antena 3. / Antena 3.

Afortunadamente, cuando llegan al centro sanitario el doctor dice que Leyla está bien, pero al volver a casa, Züleyha echa a Fadik. Está verdaderamente enfadada, aunque después de varios titubeos, la acaba perdonado.

Por otro lado, Betül está cada vez más celosa de Züleyha, y se intenta acercar a Fikret; Mehmet visita a Züleyha al enterarse del accidente y Abdul Kadir ya no confía en él.

El éxito de las series turcas en Antena 3

Tierra Amarga demuestra cada día con los datos de audiencia que la apuesta por las series turcas en España sigue siendo todo un éxito, al igual que lo acaba de hacer también Secretos de Familia, la nueva ficción otomana de la cadena que está arrasando en la noche de los domingos y que por segunda semana consecutiva ha logrado superar a sus rivales anotándose el pasado domingo un 14,6% del share frente al 12,8% del Debate de Pesadilla en el Paraíso de Telecinco.

Además, Antena 3 también recoge buenas cifras de audiencia con Infiel y Hermanos, las otras dos series turcas que tiene en antena y que cierran la programación turca del canal principal de Atresmedia, que, además, se complementa con otros tantos títulos las que se pueden ver en Nova.

Otras series turcas en español que puedes ver

Otra forma de medir el éxito que las series turcas están teniendo en nuestro país es echarles un ojo a las plataformas. Tanto Netflix como Amazon Prime Video como los servicios de streaming de las televisiones están ofreciendo en estos momentos ficciones producidas y rodadas en Turquía. En total, en estos momentos se puede ver online más de seis decenas de telenovelas y series otomanas y todo apunta a que este número irá creciendo.

Algunos de los títulos disponibles para ver en español en las plataformas son: Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Lobo, Fatmagul, Madre, Habitación 309, Fatma, Amar es primavera, 50m2 y Chivato.