Alberto Jiménez comparte lo que ha sufrido debido a su condición sexual: “Me aconsejaron que no lo dijese”

Alberto Jiménez, el cantante de Miss Caffeina, acaba de terminar gira con su grupo, aunque ya está pensando en nuevos proyectos. “He compuesto una canción con Ana Torroja que va a salir dentro de poquito, de las experiencias más flipantes del mundo, yo como fan de Mecano, imagínate”, aseguraba en una entrevista con Socialité.

Una entrevista en la que ha hablado, sobre todo, de su condición sexual. “Me siento superviviente porque cada vez que veo una noticia de un niño que, de repente ha decidido terminar con su vida porque no aguantaba más, es que yo lo entiendo”, admitía.

Él no lo ha pasado bien en ese sentido. “Que yo fuese gay, al principio, a nuestro alrededor, con la gente que trabajábamos en esa época, me aconsejaran que no lo dijese porque perdía un poco parte del público. Sí a lo mejor he oído algún comentario, rollo, ‘siendo gay va a vender menos, no va a triunfar igual que si lo hubiese ocultado’”, reconoce sobre lo que vivió en otros tiempos.

Ahora ya no tiene problema en hablar abiertamente de su homosexualidad, pero no siempre fue así. “En el ámbito en el que nosotros nos movíamos que era un poco la música más independiente o indie me sentía un poco solo porque no había cantantes, músicos, guitarristas, baterías, que fuesen gays, o que se definiesen gays o que fuesen públicamente homosexuales”, confesaba.

Y tiene una cosa clara: “Ocultar la sexualidad hoy en día es un mensaje bastante erróneo”. Afortunadamente cada vez hay más libertad por sentir lo que uno quiera, aunque queda camino por recorrer.

Una infancia difícil

Tampoco ha olvidado lo difícil que fue su infancia en la que muchos compañeros le llamaban “maricón, maruso, mariquita”. Sufrió bullying y, años después, pudo encontrarse con algunos de esos que le hacían la vida tan complicada.

“He vivido situaciones en las que, de repente, chicos que me habían hecho bullying, que me perseguían y me insultaban, los he visto en conciertos nuestros. Creo que esa gente no se acuerda de lo que pasó porque lo veían como algo normal y es bastante difícil quitarse todo eso. Sentir ese rechazo tan heavy. No sabes siquiera si te mereces lo que te está pasando porque tienes en la cabeza el rechazo”, explicaba.

Ahora su testimonio puede ayudar a muchos otros que todavía no se ven con esa libertad.