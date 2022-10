María Becerra desafía la censura con un top: “Maldita sea”

Con tan solo 22 años, María Becerra se ha convertido en una de las artistas revelación dentro de la música urbana. Con su voz ha conseguido llegar a miles de rincones del mundo y ha logrado consolidarse como una referente para las nuevas generaciones.

La argentina se encuentra en plena gira con su Animal Tour. Un show con el que está viajando por diferentes países y con el que ha estado haciendo paradas por distintas ciudades españolas. Hace unos días se subía a los escenarios en el Palacio Vistalegre de Madrid para deleitar a todos sus fans con exitazos como Acaramelao, Marte y Hasta los Dientes, entre otros.

Una noche en la que la cantante no paró de sorprender a todos los allí presentes y donde demostró su increíble fuerza. No solo con su música, sino también con su espectacular look en tonos blancos con tachuelas y aperturas.

María ya nos ha dejado claro en más de una ocasión que se atreve con todo y más. Y si hay en un sitio donde lo reafirma es en sus redes sociales donde comparte todo tipo de imágenes con sus make up asombrantes.

Espectacular en redes

La nena de Argentina, como le gusta que le llamen, ha conseguido incendiar Instagram en más de una ocasión. Hace unos días compartía una imagen en primer plano de su cara donde se observaba un gran eyerliner en tono azul con unas pestañas que llamaban mucho la atención.

Pero haciendo honor a su tema Qué más pues? con J. Balvin, una de las princesas del género urbano, también se ha atrevido a publicar una foto donde desafiaba la censura de Instagram con un posado de lo más sensual.

Ha sido con un top verde con el que deja ver todos sus tatuajes en el pecho donde lo ha hecho: "La subo de nuevo porque Instagram me la borró, ¡maldita sea!", escribía tras republicar una instantánea en su feed. Una foto que ya roza los 800 mil likes y a la que le ha querido sumar "una de más de yapa".

Y es que por sorprendente que parezca, sus inicios, allá por 2015, fueron dentro YouTube. Una plataforma donde, además de acumular millones de visualizaciones, entretenía a sus seguidores con sus vídeos donde compartía sus vivencias y retos. Sin embargo, tras hacer alguna cover que otra, se animó a entrar dentro de la industria musical, y ahora se ha convertido en toda una promesa artística.