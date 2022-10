Duki anuncia dos nuevas fechas de conciertos en Madrid y Barcelona

España y Duki siempre han tenido una relación sana e inquebrantable. Y es que sus seguidores españoles le han brindado apoyo incondicional desde que comenzó a dar sus primeros pasos en esto de la música. No es de extrañar que el argentino siempre se acuerde de ellos en la organización de una gira.

Pues bien. Ahora los fans del trapero en España están de enhorabuena, ya que no solo visitará Madrid y Barcelona en su gira Desde el fin del mundo en dos ocasiones, sino en cuatro. El artista ha arrasado con las entradas de estos shows, por lo que acaba de anunciar dos nuevas fechas para la capital y la ciudad condal con las que continuará la fiesta.

Ya no solo visitará el WiZink Center el 24 de febrero y el Palau Sant Jordi el 3 de marzo. También lo hará el 25 de febrero y el 4 de marzo, respectivamente. Y lo hará para presentar su álbum Temporada de Reggaeton 2, cuyas canciones ya se han convertido en la banda sonora favorita de cualquier fiesta.

Duki en Barcelona en 2023 / Foto cedida

Duki en Madrid en 2023 / Foto cedida

LOS40 y LOS40 Urban somos emisoras oficiales de estos cuatro shows, por lo que no vamos a perdernos ni uno de ellos. Pero eso no es todo. Las entradas para estos dos nuevos conciertos de Duki están a la venta mañana 20 de octubre, así que si no quieres perdértelos, ponte una alarma y hazte con ellas. ¡Van a volar!

Duki se ha convertido en un referente de la escena de la música urbana a nivel internacional. Acumula millones de reproducciones en sus canciones, y cada vez son más los que caen rendidos ante su talento. Ha batido un récord histórico anunciando cuatro sold outs en el Estadio de Vélez Sarsfield (Argentina), vendiendo 200.000 entradas en tan solo unas horas.

Ahora el artista se prepara para Temporada de Diablos, un nuevo álbum íntegro de trap con el que volverá a sus inicios musicales y llenará de nostalgia a todos sus fans. Habrá que esperar para conocer más detalles al respecto, ya que de momento se ha limitado a mencionar el título del disco en algunas de sus canciones. "Temporada de Diablos coming soon", dice en uno de los versos de Givenchy, uno de sus temas más recientes.

Y tú, ¿estás listo/a para volver a disfrutar de Duki en directo? ¡La cuenta atrás ha comenzado!