Cristina Pedroche, emocionada por su colaboración con Camela: “Todavía me sigo pellizcando”

Después de casi 30 años, Camela sigue dando guerra. Y ahora no hablamos de su papel en Idol Kids, sino de su trayectoria en la música. Tienen preparado nuevo disco y ya han anunciado que el 21 de octubre llegará nuevo single: No me hables.

“Que la música de Camela te acompañe”, es el título que le han puesto a este nuevo lanzamiento y que como todos hemos pensado, hace referencia al universo de Star Wars.

Ya hemos visto las primeras imágenes del videoclip que viene con dos colaboraciones y ese guiño a la saga. Por un lado, la de Cristina Pedroche, que láser en mano, no puede estar más emocionada con este proyecto.

“Todavía me sigo pellizcando para ver que no estoy soñando. Cuando @camelaoficial_ me lo propuso casi me da algo 😂😂❤️ Gracias @dionimartincamela @womancamela por dejarme estar en vuestro nuevo videoclip #NoMeHables ❤️❤️ Os adoro. Gracias, gracias y mil veces gracias 🙏🏽 Podréis ver el vídeo completo el 21 de Octubre. ME MUEROOOOOO❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, escribía en sus redes.

“Así, tal cual, como tan solo tú eres en este Mundo... a mi y a los míos nos has hecho muy feliz 😊 Gracias Cris! Te quiero mucho ❤️”, contestaba Dioni, el lado masculino del grupo.

La otra colaboración del videoclip es Anastasia Russo, una jovencísima actriz y modelo que ha trabajado con Armani, DKNY, Boss, Vogue… y la hemos visto en Tina & Tina y la veremos en Culpa Mía.

En directo

Camela llega con fuerza y con el anuncio de un concierto en el Wizink Center de Madrid. “𝗩𝗢𝗟𝗩𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗮𝗹 𝗪𝗶𝘇𝗶𝗻𝗸 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿! 🔥 El 13 de enero de 2023, regresamos con mucha ilusión al Wizink Center, dónde presentaremos nuestro nuevo disco Que la música te acompañe, además de realizar un viaje por muchos de los temas que hemos cantado a lo largo de nuestros 28 años de historia, gracias a vosotros”, compartían.

Deseando estamos viendo esta nueva colaboración y, así, como idea, les dejamos caer que estaría bien ver a la presentadora sobre el escenario ese día.