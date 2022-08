Camela se une al universo de 'Star Wars' con su nuevo disco: 'Que la música te acompañe'

Camela ya lo tiene listo para lanzar el que será su decimoctavo álbum de estudio. La banda madrileña, que, pese a llevar casi tres décadas sobre los escenarios sigue siendo todo un icono de la música de nuestro país, acaba de presentar la que será la portada de su próximo trabajo, un disco que llegará a las tiendas y las plataformas el próximo mes de octubre bajo el título Que la música te acompañe.

La frase que la banda de San Cristóbal de los Ángeles ha escogido para bautizar a su nuevo trabajo es un guiño en toda regla a la conocidísima saga de George Lucas Star Wars, a la que, sin lugar a duda, han querido rendir homenaje sin escatimar lo más mínimo. De hecho, además del bautizar el álbum con unas palabras que resuenan a aquello que se dicen los jedis de 'Que la fuerza te acompañe', Dionisio Martín y Ángeles Muñoz han decidido aparecer caracterizados de los principales protagonistas de la saga en la portada del álbum y acompañar la promo del mismo con la sintonía de las películas reconvertida al más estilo Camela.

Ángeles aparece en la portada de Que la música te acompañe vistiendo el traje que la princesa Leia lució en las primeras películas de Star Wars mientras que Dioni aparece vestido de jedi al más puro estilo de Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker .

Se podrá reservar desde el 26 de agosto

Que la música te acompañe será el decimoctavo álbum de estudio de Camela y el cuadragésimo primero que la banda pone en el mercado si tenemos en cuenta los remixes y los discos recopilatorios que, desde que arrancaron allá por 1994, han ido lanzando.

Este álbum, que llagará al mercado de la mano de Warner Music, podrá reservarse en las tiendas y en su página web a partir del próximo jueves 25 de agosto, aunque habrá que esperar todavía algo más de un mes para poder escucharlo al completo.

Las redes lo han recibido a lo grande

Pese a que todavía no se sabe nada sobre el contenido del nuevo álbum de Camela, solo, que a juzgar por la pequeña promo que han lanzado, no dejarán de lado su particular sonido, las redes ya se han emocionado con su lanzamiento. El hecho de que la banda haya escogido a Star Wars para protagonizar su portada ha desatado pasiones entre quienes han visto cómo se materializaba la unión de dos de sus cosas favoritas.

"Me flipa, estoy deseando que llegue octubre", "¡Cuánto arte, no se puede aguantar! ¡Me encanta, deseo escucharlo!", "¡Qué pasada! ¡Qué grandes sois! ¿Quién hará de Chewaka?" y "¡No dejáis de sorprenderme! ¡Con ganas de que salga ya!", han sido solo algunas de las reacciones que se han podido leer en las redes sociales a los pocos minutos de que el grupo hiciese pública la promoción del disco.