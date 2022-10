Carly Rae Jepsen, Meghan Trainor y Arctic Monkeys también lanzan disco el 21 de octubre

Desde que Taylor Swift hiciese saltar por los aires las redes sociales la madrugada del pasado 29 de agosto, cuando aprovechaba su premio a Mejor Vídeo del año en los Video Music Awards para anunciar la llegada de Midnights, su décimo álbum de estudio, el próximo 21 de octubre nada ha vuelto a ser lo mismo.

Más allá de los miles de mensajes de fans que celebraban este nuevo proyecto después de asistir a las regrabaciones de Fearless (Taylor's Version) y Red (Taylor's Version), hubo otros que dejaron por un momento a un lado las emociones a fiel de piel para pensar en la otra cara de la moneda: los diferentes cantantes y bandas que ya habían anunciado la llegada de sus próximos discos para esa misma fecha, a los que les bastaron tan solo unos minutos para verse eclipsados por uno de los nombres más importantes de la industria musical en los últimos 15 años.

Y es que artistas como Carly Rae Jepsen o Meghan Trainor o los Arctic Monkeys, que el 21 de octubre regresan al mercado tras cuatro años sin lanzar un disco nuevo, son algunos de los nombres que acompañaran a la de Tennessee en este día tan especial y lucharán por alcanzar las primeras posiciones en las listas de álbumes más vendidos durante la semana posterior a su estreno, algo difícil de conseguir, dado que se calcula que la preventa de Midnights ha superado las 400.000 copias vendidas solo en los Estados Unidos. En el día de hoy repasamos los proyectos de estos artistas, y les damos el espacio que merecen en una semana plagada de noches sin dormir.

Carly Rae Jepsen

La princesa del pop canadiense por excelencia regresa al mercado con The Lonliest Time en el año en que se cumple una década del lanzamiento del videoclip que le catapultó a la fama: Call Me Maybe. En este quinto trabajo, Carly Rae Jepsen reflexiona en torno al sentimiento de soledad desde diferentes perspectivas, que "puede ser realmente hermosa cuando te das la vuelta y te paras a mirarla. Al igual que el amor, puede generar reacciones humanas extremas" escribía a principios del mes de agosto en Instagram, cuando anunciaba su fecha de lanzamiento y la preventa de su trabajo.

Carly Rae Jepsen - Beach House (Official Video)

En el trascurso de los últimos meses, además, hemos sido testigos de cómo la canadiense se ha embarcado en una gira por los Estados Unidos y Canadá, The So Nice Tour, además de un recorrido por diferentes festivales de música internacionales entre los que se encontraba el Mad Cool. En cuestión de singles, hemos escuchado cuatro hasta la fecha: Western Wind, Beach House, Talking to Yourself y The Lonliest Time junto a Rufus Wainwright, canción que da nombre al disco y llegaba a nuestros oídos el pasado 7 de octubre.

Meghan Trainor

Takin' It Back también será el quinto álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Meghan Trainor, un disco compuesto por quince canciones entre las que se encuentran cuatro colaboraciones con artistas como Natti Natasha, Arturo Sandoval, Theron Theron, Scott Hoying y Teddy Swims.

De momento, de este nuevo trabajo hemos podido escuchar los adentos de Bad For Me (feat. Teddy Swims), que ha tenido diferentes remixes, y Don't Make It Look Easy, aunque el mismo día del lanzamiento también se estrenará su tercer y último single: Made You Look.

Arctic Monkeys

Cuatro años y medio separan a The Car, el nuevo disco de la banda británica, de Tranquility Base Hotel & Casino, que se ponía a la venta a principios de mayo del 2018.

Después de un hiato de estas características, los críticos musicales hablan de la posibilidad de que los Arctic Monkeys puedan arrebatarle a Taylor Swift el puesto número 1 en ventas en Reino Unido, dado que se trata de una de las voces nacionales más importantes desde el lanzamiento de su álbum debut (Whatever People Say I Am, That's What I'm Not) en el año 2006, que superó todos los records y se convirtió en el disco debut más vendido en su primera semana, superando las 360.000 unidades de copias vendidas.

Con una gira por Norteamérica, Reino Unido e Irlanda y Europa ya anunciada, de momento hemos podido escuchar tres adelantos: There'd Better Be a Mirrorball, Body Paint y I Ain't Quite Where I Think I Am, que se lanzaba en plataformas este mismo 18 de octubre.

Otros artistas

A-Ha, Adam Melchor, Alice Boman, Amanda Tenfjord, bbno$, Dry Cleaning, Jade Imagine, Labrinth, Laoyle Carner, Pip Millet, Simple Minds y Tegan and Sara completan la lista de bandas y artistas que lanzarán música este 21 de octubre. A todos ellos, les deseamos un éxito enorme y que la suerte este siempre, siempre de su parte.