Aitana habla sobre su posible colaboración con Chanel: ¿Se viene temazo?

Esté en España o en Latinoamérica, Aitana sigue dándonos que hablar sobre sus futuros lanzamientos o sus posibles colaboraciones. En este caso ha sido en Radio Disney, donde ha dado una entrevista muy especial rodeada de sus seguidores mexicanos que no se han callado ninguna pregunta y han querido saber todo sobre su nuevo disco o las uniones que nos puede traer.

Una de las cuestiones que le ha hecho un seguidor ha sido clara: ¿habrá colaboración con Chanel? La respuesta se ha hecho eco y todas las redes sociales animan a la barcelonesa a que haga realidad este sueño, que pocos sabían que lo necesitaban hasta ahora, como han explicado en Twitter.

Todos lo queremos, pero lo importante es lo que digan las dos artistas. Desde el lado de Aitana, la cantante lo tiene claro: “Siento que ella es super talentosa, se merece todo lo que está viviendo. Es una mujer que se sube al escenario y alucinas, se nota que ha nacido para ello”, ha comenzado explicando.

Aitana responde a la pregunta de un fan sobre una posible colaboración con @ChanelTerrero: “Siento que ella es muy talentosa, se merece todo lo que le está pasando…” 💗 #AitanaEnRD pic.twitter.com/0acotxGZcJ — News Aitana (@NewsAitana) October 18, 2022

“Además, tiene muchísimas tablas porque también es actriz y, por una amiga en común, descubrí que también ha hecho musicales. Todo lo que le ha venido es super merecido, siento que va a tener una carrera super buena y le va a ir super bien”, con esto nos ha dejado claro que es una gran admiradora de la música de la intérprete de SloMo, pero... ¿es posible una colaboración?

“Respecto a la colaboración es una cosa que nunca se sabe, yo siempre estoy abierta a componer y a crear canciones con quien sea, pero luego todo tiene que salir y fluir, no obligarte a nada”. La barcelonesa no cierra ninguna puerta, es más, estaría encantada de poder trabajar con ella.

Aitana, en Eurovisión

Después de escuchar a la cantante hablar de Chanel a muchos se nos ha venido la misma imagen a la cabeza: Aitana representando a nuestro país en Eurovisión. Algunos comentarios la animan a que se lance a esa nueva aventura, pero ella misma no se ve en un lugar así.

Aitana para @RadioDisneyMX ( #AitanaenRD )



“No me veo capacitada para presentarme a eurovision, seguro que alguno de mis compañeros lo hace mucho mejor” pic.twitter.com/f5DVlW9BWA — Aitana Global (@AitanaGlobal) October 18, 2022

“No me veo capacitada para presentarme a Eurovisión, seguro que alguno de mis compañeros lo hace mucho mejor”, aclaró durante la entrevista para que no se llegue a pensar cosas que, finalmente, no podrán suceder.

¿Y a ti que te gustaría más, verla en Eurovisión o en una colaboración con Chanel?