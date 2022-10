Aitana desvela cómo será su próxima canción: “Electrónica, sexy y muy empoderada”

Aitana se ha convertido en una de las artistas más importantes en la industria musical, tanto en nuestro país como al otro lado del charco. Solo hay que ver el recibimiento que está teniendo en México y las experiencias que está viviendo a lo largo de la ciudad, y eso que es solo es la primera parada en Latinoamérica. Ha aprovechado este momento para dar nuevas pistas sobre su próxima canción, el disco o, incluso, el álbum que sacará su personaje de `La Última´.

Además de hablar sobre Chanel o Eurovisión, ha sido en Radio Disney rodeada de todos sus seguidores mexicanos donde ha explicado cómo va a ser el nuevo tema que, parece ser, ya tiene casi preparado: “Será una canción muy electrónica, sexy y muy empoderada”, ha comenzado explicando. Sin embargo, para no dar ilusiones en vano, también ha mencionado que “para eso queda bastante” y no tiene “ni videoclip ni nada”.

Aitana nos adelanta cómo será el próximo single de su nuevo álbum: “Será una canción muy electrónica, sexy y muy empoderada. Pero queda aún bastante…” 🫣🔥 #AitanaEnRD pic.twitter.com/Ul10yLflsx — News Aitana (@NewsAitana) October 18, 2022

A pesar de ello, sus seguidores ya están emocionados por la canción que nos va a hacer bailar y disfrutar en la pista de baile, pero, sobre todo, que nos acercará un poquito más a ese tercer disco. En cuanto al álbum no ha especificado muchos más detalles de los que ya conocíamos, como que terminarán de prepararlo en enero y que serán sonidos diferentes. Incluso, le ha mandado un mensaje claro a Camilo para crear una canción juntos: “si estás viendo esto me encantaría hacer un tema contigo”.

El disco de Candela, Aitana en `La Última´

Además del álbum que está preparando en su carrera profesional, Aitana también ha creado, o más bien “Candela”, su personaje en La Última, ha preparado un disco que podremos escuchar el día que se estrene la serie en Disney +. De esto ha hablado también en la entrevista, ya que quiere que no se confunda su trabajo musical con el de su faceta como actriz.

“El próximo tema que voy a sacar, o temas, no van a ser como Aitana, sino más bien como Candela”, ha comenzado. “Para mí es muy importante aclarar esto, aunque ya irá viniendo porque todavía queda un mes y poco para que salga la serie. Pero es importante separar, sobre todo para mis fans, lo que es Candela de Aitana”, aclaraba la artista.

Aitana avanza que los próximos temas que escucharemos de ella serán como Candela, su personaje en #LaÚltima: “Es muy bonito el disco, pero no tiene nada que ver con mi proyecto personal como cantante ni con mi tercer álbum…” ❤️‍🔥 #AitanaEnRD pic.twitter.com/M0wM3V91ph — News Aitana (@NewsAitana) October 18, 2022

“Sé que es muy complicado porque al final soy yo y todo el mundo me conoce como Aitana, ya que nunca he sido actriz ni he encarnado ningún tipo de personaje”, esto es lo que quería resaltar, es decir, aunque sea la misma cara son dos personalidades diferentes.

“No tiene nada que ver con mi proyecto personal como cantante, es decir, una cosa es lo que salga ahora como Candela, que es muy bonito y creo que os va a gustar muchísimo, y otra cosa es el tercer disco que vaya a sacar yo el año que viene”, ha concluido, aclarando las posibles confusiones que puedan surgir a partir del 2 de diciembre cuando se lance su primer proyecto audiovisual.