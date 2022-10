Ana Rosa Quintana se muestra tajante respecto a todo lo que está ocurriendo en el programa de Rocío Carrasco

“Un día me llamó a las tres de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fuimos corriendo allí y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas. Ella no me permitió que entrase a hablar con él, solo se limitó a meterse en el coche y pedirme que nos fuésemos”. Este fue uno de los últimos episodios que ha relatado Rocío Carrasco en su programa.

La idea de que José Ortega Cano maltrataba a Rocío Jurado ha quedado en el aire. Aunque Jorge Javier vázquez le preguntó directamente si había habido maltrato previo, Rocío desvió la pregunta y no fue del todo clara.

“Contaré lo que tenga que contar, cuando lo tenga que contar. No era la primera vez que la echaban. Que yo sepa a ciencia cierta creo que era algo bastante habitual”, respondía la hija de la tonadillera.

Pero Kiko Hernández echaba más leña al fuego asegurando que una fuente fiable le había desvelado el contenido de uno de los manuscritos de la cantante con una frase demoledora: “Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha dado la primera hostia”.

Rocío Carrasco tampoco quiso ahondar en este tema, pero dejó un comentario para leer entre líneas: “Yo creo que eso es algo que se lo deben de preguntar a él cuando vaya a otra entrevista maravillosa. Porque él tiene el mismo papelito que tengo yo y él sabe lo que pone en el papel perfectamente”.

También asegura que este tipo de episodios lo conocen más personas de la familia: “Gloria lo sabe todo y cree que Amador también. Gloria sabe eso y muchísimas cosas más, incluso creo que algunas que ni yo sé. Toda la familia lo sabe todo y el que diga que no, está mintiendo. Son tan torpes que lo han ido contando por detrás a otras personas y ahora dicen que no lo saben".

Programa muy comentado

Sin duda, comentarios que estarán creando un tsunami en la casa del torero. El programa de Ana Rosa no perdió la oportunidad de hablar sobre el tema. “Ortega está desbordado, la situación se le viene encima. Anoche se dio un paso firme cuando Rocío describe situaciones muy graves vividas en su casa y cuenta por primera vez que un día a las tres de la mañana tuvo que ir a recogerla a la finca de Yerbabuena porque Ortega Cano le había pedido ‘sal de casa'”, exponía Paloma García-Pelayo.

Ana Rosa, que tuvo la oportunidad de entrevistar al maestro tras su regreso a la televisión en esa charla que acabó hablando de su semen, tan viral en los últimos días, ha querido dar su opinión.

Ana Rosa, tajante

“A mí es que, de verdad os lo digo, me parece todo esto ya tremendo y creo que son cosas que se tienen que dilucidar en los juzgados y no en los platós de televisión. Es mi opinión personal y ya está. Que lo diluciden tanto Rocío como Ortega, pero las cosas tienen que quedar claras”, exigía.

Esto, unos días después de entrevistar a Olga Moreno en plató donde le preguntó por la renovación como colaboradora dee Rocío Flores. “Todavía no me han contado mucho, la verdad. Sé que, como todo, hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado”, sentenció la presentadora.