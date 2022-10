Las antiguas declaraciones de Ángela Portero sobre Rocío Carrasco que han cabreado a Jorge Javier Vázquez

En el nombre de Rocío, la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco en el que se analizan los lazos familiares, sigue dando que hablar. En su último programa aparecieron unas antiguas declaraciones de la periodista de prensa rosa Ángela Portero que han provocado la indignación de Jorge Javier Vázquez en el plató de Sálvame.

El programa de Telecinco recuperó la pasada noche los testimonios de algunos compañeros hablando sobre las desavenencia entre Carrasco y José Ortega Cano; entre ellos, el de la colaboradora que relató detalladamente una discusión que mantuvo la pareja en la suite de un hotel.

Como parte de su intervención, Portero hacía referencia a unos hechos ocurridos en el año 1995, en un hotel ubicado en Cartagena de Indias, cuando ella acudió a la suite de la cantante para entrevistarse con ella: "Una puerta estaba completamente destrozada de golpes, y dentro se escuchaban insultos, gritos y ruido de cristales".

Tras esto, Portero destacaba la bronca "tan tremenda" que habían debido mantener ambos y hacía referencia a los posibles malos tratos del torero con la artista: "Ahí se estaban tirando botellas o algo de cristal porque se oían ruidos, golpes y, sobre todo, se oía la voz imponente de Rocío Jurado".

La reacción de Jorge Javier Vázquez

Sus palabras, fechadas en el mes de septiembre de 2012 en el propio plató de televisión, sorprendieron al presentador, quien, tras mostrarse el vídeo en Sálvame, no podía creer lo que escuchaba. "Yo he visto a Ángela Portero cargar contra Rocío Carrasco por contar detalles de lo que sucedía en la vida de la casa de su madre… y ahora resulta, que no me acordaba yo de esto, que Ángela Portero nos ha narrado todos esos detalles en nuestro programa", reaccionaba Jorge Javier Vázquez.

El resto de invitados al programa, atónitos, también mostraban su incredulidad ante sus palabras y resaltaban la "hipocresía" de la colaboradora; como apuntaba Carmen Borrego: "Es alucinante la poca memoria que llegan a tener algunos".

Pero el presentador, aún sin dar crédito a lo que acababa de escuchar, arremetía más contra la colaboradora: "¡¿Pero a qué co*** estamos jugando?! Si resulta que todo esto lo contaba ella hace 10 años, que yo no me acordaba, y yo he visto mensajes en redes sociales de Ángela conta Rocío poniéndola verde por contar lo que había vivido en su casa".

Asimismo, el presentador se mostraba enervado ante sus compañeros y criticaba las revelaciones compartidas, años atrás, por la periodista del corazón: "Eso mismo lo cuenta Rocío y resulta que está faltando la memoria de su madre… ¡tócate los coj***!".

En ese momento, Jorge Javier Vázquez recibía la noticia por el pinganillo de que este mismo jueves Ángela Portero acudirá al programa de Sálvame.