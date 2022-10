La aplaudida respuesta de Virginia Maestro a una excompañera de ‘OT 2008’: “Lo mismo no”

Catorce años después, Operación Triunfo 2008 ha vuelto a dar que hablar. Ha sido Esther Aranda, una de las ex concursantes de la edición, quien ha abierto la veda. La andaluza se ha sentado a charlar con Malbert en el pódcast Querido hater dando varios titulares.

Esther, además de hablar sobre su relación con Noemí Galera, confesó que todavía hay un grupo de whatsapp de los exconcursantes. Eso sí, también desveló que hay dos personas que no están:

“No están ni Virginia ni Pablo (López). A Virginia no la ha querido meter nadie. Bueno, algunos sí, pero es que esta muchacha no pinta nada aquí. Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga”.

Además, al final del corte, Esther deja caer que si no se hubiese ido del concurso “lo mismo hubiera ganado”.

Unas declaraciones que no han tardado en viralizarse por las redes sociales. De este modo, algunos de sus excompañeros como Manu Castellano se han hecho eco de ellas, pudiendo contestarle. Y es que no opinan como Esther.

“Corazón, todos adoramos a todos, yo el primero...pero 19 de octubre de 2022. Estoy ya cansado de este tema. Como nota: No todos están en el grupo y lo que cuenta no es algo consensuado”, empezó diciendo Manu en defensa de Virginia. Al final, el cantante le mandó un mensaje de apoyo a la ganadora de su edición: “Y love You Virginia!

Virginia Maestro responde

Parece que el vídeo también le ha llegado a Virginia. La artista, lejos de entrar al trapo, ha respondido de forma muy elegante. Solo le han bastado dos frases: “Lo mismo hubiera... Lo mismo no”.

Lo mismo hubiera...

Lo mismo no. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) October 20, 2022

Para zanjar el tema, Virginia ha terminado con lo siguiente: “Anyway, todo esto me trae a la cabeza el amor profundo en forma de apoyo que recibí en aquel maravilloso 2008 en el que mi vida cambió; tanto del público como de mi familia. Gratitud infinita por siempre”.