Todas las indirectas visuales de Shakira a Piqué en el vídeo ‘Monotonía’: un infierno en el supermercado

Shakira las mata cantando. La colombiana ha lanzado nuevo tema junto a Ozuna y se ha quedado bien a gusto. Se trata de Monotonía: una canción que puede leerse como una carta llena de indirectas hacia su ex pareja Gerard Piqué. Y es que no hace falta ser un genio para entender que la letra habla del futbolista. Sobre todo, teniendo en cuenta que llevaban doce años de relación hasta que decidieron tomar caminos separados.

Su nueva era musical, encabezada por Te felicito, comenzó solo unos días después de que la colombiana lanzase un comunicado sobre su separación. El salseo estaba servido. ¿Cuántas referencias a su relación podían encontrar sus fans en la canción?

Seis meses después Shakira ha lanzado Monotonía. Otra vez la estrella del pop ha hablado sobre un desamor con frases tan contundentes como “Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría” o “Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario”.

Pero no todas las indirectas están en la letra. ¡Ni mucho menos! El vídeo con el que ha lanzado Shakira Monotonía también está cargado de mensajes. Para que no pierdas detalles, te explicamos algunos de ellos.

El infierno

Al principio del videoclip vemos a Shakira paseando por los pasillos de un supermercado. Pero no es lo que parece. La colombiana realmente nos está mostrando el infierno personal que está viviendo con su monotonía. ¿Y cómo lo sabemos? Por las etiquetas de los productos que aparecen.

Shakira lleva una bolsa de patatas al principio donde podemos leer la palabra “Devil” (demonio). Pero no es la única referencia. Luego, como si fuese un fallo de raccord, Shakira lleva otra bolsa de ganchitos donde podemos leer “Whirl” (dar vueltas).

"Whirl" y "Devil" / Videoclio 'Monotonía'

Pero por si no había quedado claro, en el estante en el que está apoyado Ozuna podemos ver un paquete de palomitas que se llama “Hell's a Poppin” (El infierno es una explosión). Más claro, agua. Aunque. puestos a imaginar, lo mismo son nombres de sus próximas canciones.

"Hell's a poppin" al lado de Ozuna / Videoclip 'Monotonía'

El chico que le dispara

Pero si hay un momento que ha hecho enloquecer a los fans ha sido, sin duda, cuando disparan con un cañón a Shakira, atravesándole el pecho y dejándola sin corazón. Aunque no pone rostro a su atacante, se trata de un hombre alto, blanco y vestido con ropa deportiva.

De hecho, es la misma ropa que utilizó su ex pareja Gerard Piqué en el videoclip de Me Enamoré de 2017: un pantalón de chándal gris y una sudadera blanca con capucha. ¿Casualidad? No lo creemos.

¿Piqué? / Videoclip 'Monotonía'

Una ciudad llena de hombres

Pero la cosa no se queda ahí. Shakira continúa hablando de sus relaciones en el videoclip a través de las imágenes. La colombiana aparece paseando por las calles de una enorme ciudad llena de hombres. Shak deambula, intentando cuidar su corazón, pero se choca con varias personas por el camino.

Shakira deambula por la ciudad / Videoclip 'Monotonía'

Cuando se le cae el corazón de las manos, un hombre lo llega a pisar. Una metáfora de todo lo que ha sufrido con sus relaciones.

Dueña de sus emociones

Y llegamos al final del vídeo, donde Shakira guarda bajo llave su corazón. La artista se lo entrega a Ozuna (que podría representar su conciencia durante todo el vídeo) en una especie de banco. Una vez que cierra la caja fuerte con llave, la intérprete de Suerte luce radiante (ya no hay manchas de sangre del balazo y tiene más brillo en la cara), dejando claro que la próxima vez que quiera enamorarse será ella quien tome la decisión. Y es que su corazón ya no pertenece a nadie.

Shakira al final del vídeo / Videoclip 'Monotonía'

Sin duda, esta nueva etapa musical de Shakira va a dar mucho que hablar. Y nos encanta ser testigos de toda su música.