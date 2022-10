El Juego del Ego más extremo: ¿cuánto se conocen realmente los artistas de LOS40?

La cuenta atrás para LOS40 Music Awards 2022 ya ha empezado. Y es que no queda nada para disfrutar de una de las noches más especiales del año. El próximo 4 de noviembre, el WiZink Center de Madrid acogerá a parte de los artistas más importantes dentro de la industria musical. Una noche que siempre nos deja momentazos como el beso entre Rosalía y Rauw Alejandro el año pasado o la aparición sorpresa de Ibai Llanos.

Sin embargo, desde hace unas semanas nuestros cantantes ya han empezado a calentar motores. Y es que además de disfrutar de una noche de risas, vinitos y música en la Cena de Nominados de LOS40 Music Awards, Karin Herrero hizo de las suyas y quiso romper el hielo entre nuestros invitados.

Esta vez, nuestro presentador volvió a enfrentar a nuestros artistas con su famoso Juego del Ego, pero llevándolo a un nivel más allá. ¿Cómo? Desafiándolos con sus temerosas preguntas cara a cara...

Karin Herrero puso entre la espada y la pared a Marc Seguí cuando le preguntó por la clasificación que consiguió la representante de España en Eurovisión. Pero también lo hizo a la inversa cuando le pidió a Chanel que cantase la canción de su contrincante; Tiroteo.

También lo hizo con Lola Índigo y Manuel Carrasco cuando, después de manifestar la admiración que tenían el uno con el otro, no acertaron ninguna pregunta. ¡Ni si quiera cómo se llamaba el 40 Music Awards que reconoce una trayectoria entera!

El murciano Walls se mojó delante de Blas Cantó y dio el nombre del político con el que viviría aunque le cayese fatal a cambio de ir a la Super Bowl. En el turno de Dani Martín y Martín Dvicio, Karin también llevó al extremo su ego. "Me acabas de joder"; "Qué cabrón eres" o "me he bloqueado", fueron algunas de las respuestas que dieron los artistas tras enfrentarse a sus preguntas.

Las risas entre Nil Moliner y Miki Núñez tampoco faltaron, y es que los artistas se mojaron: "Lo más surrealista que he hecho para LOS40". Beret y Ana Mena fueron los siguientes en caer en las trampas de Karin que, a pesar de admirarse mutuamente, no dieron en la tecla de ninguna pregunta.

"Espero hacerme viral otra vez por la respuesta que te dé", decía Natalia Lacunza cuando vio asomarse al presentador. La artista, que estaba hablando de "cosas íntimas" con Belén Aguilera reconoció ser súper fan de ella, pero en el Juego del Ego, no supo responder "tres nombres de sus canciones".

Y esto es solo una parte de todo lo que pasó durante la noche, ¿habrá conseguido alguno de nuestros artistas acercar con alguna pregunta? ¡Dale al play al vídeo de arriba y no te lo pierdas!