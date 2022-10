Juanes bromea con su mujer: “Así fue como me cambiaron por un perro”

Desde 2017, en la casa de Juanes y su mujer, Karen Martínez, son uno más. Su 'pequeño' perro se ha vuelto el protagonista indudable de cada foto que comparte en las redes sociales. A día de hoy, Pluto se ha convertido en un instagramer más que cada vez que aparece en los perfiles de sus dueños se convierte en el protagonista indudable de la foto, más incluso que el propio artista y la actriz.

Esto no solo se debe a su gran tamaño que resalta, sobre todo, cuando se pone al lado de un humano, ni a que el propio intérprete de La camisa negra bromee en numerosas ocasiones diciendo que el amor en su casa es mayor por lo grande que es su perro. Tampoco a su precioso pelo rizado castaño, sino a que es un perro muy cariñoso y tranquilo que se deja dar amor.

De hecho, fue durante el confinamiento cuando pudimos comprobar todas estas características, ya que el cantante disfrutó de muchos momentos en casa junto a su familia, y entre ellos estaba su mascota.

Ahora ha sido el mismísimo Juanes quien ha mostrado el amor que se tienen su chica y Pluto en un vídeo donde se le ve a ambos disfrutar de unos instantes únicos en la terraza. Es ahí cuando el artista le pregunta a la actriz si le ha cambiado por un perro o no, al mismo tiempo que suena ese mismo verso en una canción: "La verdad, no me lo creo... Me cambiaste por un perro", se escucha de fondo, mientras la intérprete se ríe.

¡Lo ha vuelto a hacer!

La Chechi, como se le conoce a la mujer de Juanes, se ha echado un selfie con Pluto y el artista no ha dudado en compartirla haciendo una reflexión.

"Hace un par de años me dijo que quería un perro", empezaba escribiendo. "Pluto llegó a casa y así fue como me cambiaron POR UN PERRO", confesaba. "¿Les ha pasado?", preguntaba a sus seguidores.

Sin duda, una buena forma de llamar la atención con su nueva colaboración con el grupo Los Ángeles Azules, quienes sacarán álbum el próximo mes de diciembre. Y es que, con una trayectoria tan larga como la que tiene y de la que puede presumir bien orgulloso ha tenido la suerte de poder formar parte de grandes temas.