Escenas post-créditos ‘Black Adam’: ¿Cuántas tiene y qué significan para el futuro de DC?

Con Black Adam volando hacia las pantallas de todo el mundo, está la misma gran duda que surge en todas las películas de superhéroes: ¿Tiene o no tiene escena post-créditos? No es extraño que los fans se hayan acostumbrado a tener un breve detalle que alargue la trama después de leer los nombres del equipo, aunque a veces es más que algo anecdótico.

Quien haya visto la película, sabrá que cualquier detalle es susceptible de volver a verse en el futuro. Si algo tiene Black Adam es que apuesta por todo lo que está por llegar en DC, sin renunciar por supuesto a todo lo que ya hemos visto. Por lo que no es de extrañar que se encuentre algo después de acabar el metraje.

Después de los primeros créditos animados, los fans más fieles que hayan aguantado en su butaca se encontrarán una sorpresa. ¡Una escena post-créditos! Este tipo de producciones nos tienen acostumbrados a dos, pero en esta ocasión, una es suficiente para dar un bote e incluso gritar:

Escena post-créditos Black Adam

Cuando la pantalla vuelve a la película, Dwayne Johnson regresa a un primer plano desde el castillo de Kahndaq, aunque ya ha anochecido. Está completamente solo, quizá disfrutando de que todos los problemas que ha vivido por fin se han resuelto; y observa su ciudad desde la calma de un lugar sin trono. Pero no tarda demasiado en recibir una visita un tanto extraña.

Del cielo desciende un dron que proyecta un holograma de la mismísima Amanda Waller. El personaje interpretado por Viola Davis es conocido en el Universo Extendido de DC por ser la responsable de juntar a la Fuerza Especial X, o lo que es lo mismo: el Escuadrón Suicida. En esta película demuestra que también sabe reunir a héroes como la Sociedad de la Justicia, y advierte a Black Adam.

El antihéroe ha causado problemas dentro y fuera de las fronteras de su ciudad natal, por ello le avisa de que si sale de Kahndaq tratará de derrocarlo. Ante esto, que parece un arresto domiciliario en toda regla para alguien con las capacidades del personaje, no le queda otra que discrepar: "Nadie en este planeta puede detenerme".

Waller parece saberlo bien, pero es una profesional con muchas opciones. Por ello, no le cuesta presumir de que puede avisar a alguien que no venga de este planeta para que le haga frente; aunque no le deja posibilidad de explicarse después de destrozar el dron. Sin embargo, tras él se esconde la visita de la que mujer hablaba.

Una silueta muy familiar para cualquier espectador asiduo a DC se empieza a vislumbrar, y en cuestión de segundos, se revela como... ¡El mismísimo Superman! Y no cualquiera, sino el interpretado por Henry Cavill. "Ha pasado mucho tiempo desde que alguien hacía temblar así a la Tierra". Tras esto, le invita a hablar, aunque la respuesta de Black Adam no se llega a ver.

Era un secreto a voces, pero gracias a la insistencia de Dwayne Johnson, ha acabado siendo una realidad. Tras muchos años con una relación aparentemente problemática —hay que recordar que la escena post-créditos de ¡Shazam! también tiene a Superman como protagonista, aunque no llega a salir su rostro—, su cameo es toda una declaración de que el británico volverá a vestir la capa roja.

Es evidente de que se espera primero un enfrentamiento entre Black Adam y Shazam, aunque su encuentro con Henry Cavill deja claro que nos esperan unos años de lo más intensos con crossovers en el DCEU. Es oficial: Ha vuelto, ¡y de qué manera!

Black Adam ya está en cines.