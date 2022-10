Sandra Barneda a los chicos en ‘La isla de las tentaciones’: “Pasó algo inesperado y tenéis que saberlo”

La isla de las tentaciones es un programa de subidas y bajadas repletas de emociones. Muchas risas, cuando hablamos de fiestas, muchos llantos cuando hablamos de hogueras, y mucha confusión cuando hay que reflexionar sobre el futuro de las parejas. Tenemos pendiente la resolución de la hoguera de confrontación de Mario y Laura. Sí, él acudió, pero la abandonó. ¿Qué pasará después?

“Él me pidió que no lo contara porque él no quería que la gente pensara que era un pelele”, es la justificación de Laura respecto a su infidelidad con Álvaro Boix que ella asegura que su novio ya conocía, mientras que él lo niega.

“Pensando que quería una hoguera porque pensé que le importaba y solo, lo único que quiere, es quedar ella bien”, asegura por su parte Mario. ¿Qué decidirán al final?

Confusión y reflexión

No es lo único que tenemos pendiente. Ana acaba de entrar, pero ya habla de tríos con Álvaro. “Trío, aquí, solo lo voy a hacer yo”, aseguraba el soltero que ya protagonizó uno cuando llegó al programa con novia.

Y, mientras, Tania sigue reflexionando sobre su relación con Samuel junto a Hugo. “Tengo la sensación de que lo quiero, pero que va a salir mal”, asegura ella.

Y Mario, que tiene varios frentes abiertos, tiene que escuchar a Carmen Saavedra una frase definitiva: “Me he encaprichado de un tío que tiene novia, ¿qué hago?”.

Tal vez para distraerse de sus propios líos, Mario es de los que se meten en los líos de los demás. Por eso no ha dudado en opinar sobre la relación de Samuel: “Te voy a ser sincero con la mano en el corazón, creo que tu novia no piensa en ti” y eso le acerca a Elena que ya le pide besitos y le ha confesado en más de una ocasión que le gusta.

“¿Vas a estar toda la vida cuidando de él, que no se relacione?”, le pregunta Álvaro a Claudia. Ella no tiene dudas: “Yo no puedo hacer eso”.

Visita a las villas

Pero, sin duda, lo más impactante que está por llegar es la visita de Sandra Barneda a las dos villas. Hemos visto cómo llega a la de los chicos primero. “Ayer pasó algo inesperado y necesitáis saberlo”, les dice mientras les entrega la Tablet. La cara de Samuel y las lágrimas de Andreu no presagian nada bueno.

También se pasa por Villa Playa. “Chicas, traigo imágenes, pero no tienen que ver con vuestros novios”, les dice sin dar más explicaciones… de momento. ¿Qué contendrán esas imágenes? ¿Cuál será el nuevo conflicto en La isla de las tentaciones?

Para tener respuestas habrá que esperar al próximo programa.