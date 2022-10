Claudia Martínez a Álvaro Boix en ‘La isla de las tentaciones 5’: “No seas malo que me quedo sin novio”

Claudia Martínez es una de las chicas que más está dando que hablar en La isla de las tentaciones 5. Primero por la casualidad de haber estado liada con varios de los solteros de su villa antes de entrar en el programa y luego, por lo diferente que es a su chico, Javi Redondo, que sabe despertar mucha ternura y dejarla a ella en el papel de mala.

El caso es que no parecía que ninguno de los solteros le llamase especialmente la atención… hasta la llegada de Álvaro Boix. La química entre ellos fue palpable desde el minuto uno. Y sus compañeros son conscientes, de ahí que no dejen de preguntar a Claudia sobre esa atracción que hay entre ellos.

“Físicamente no, físicamente mi tipo es Hugo o el otro Álvaro. Pero de actitud me parece interesante. Está pendiente todo el rato, pero no en plan pesado”, les contaba Claudia a Paola y Sara en la piscina.

Acercamiento

“Contigo me quemaría yo”, le llega a decir Álvaro a ella cuando le advierte de que se está quemando al sol. “Me estoy quemando, ¿no?”, le preguntaba ella a él. “Sí, te estás quemando”, contestaba él con una doble intención que les hace sonreír a ambos.

“No seas malo que me quedo sin novio”, le decía ella mientras él la acariciaba el brazo en la tumbona. Y no es más que uno de los muchos momentos de complicidad que empieza a haber entre ellos.

Y Javi, mientras, hablando con los calzoncillos que tiene con la cara de su chica –y que tanto juego ha dado en el último debate-, poniéndose su goma del pelo para dormir y pensando en el anillo que tiene guardado por si puede pedirle matrimonio en la hoguera final. Veremos cómo sigue la cosa.

Lo que está claro es que Claudia ha ido al programa para ponerse a prueba y lo está haciendo y no entiende que su chico no lo haga.