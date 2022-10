Tras la hoguera más dura de Mario en ‘La isla de las tentaciones’ llegó el momento de reencontrarse con Laura

En la última hoguera de los chicos en La isla de las tentaciones 5, Mario tuvo una noche difícil. “Mario, voy contigo”, le decía Sandra Barneda que le preguntaba por la conexión que había visto entre su chica y Adrián. “Más que la conexión entre Adrián y Laura, es la conexión que he llegado a tener yo con otra chica en la villa, con Valeria. Sinceramente no veo la misma conexión y que se atraigan tanto como nos podemos atraer Valeria y yo, por eso me da miedo que empiece a actuar para quedar un poco por encima mío”, explicaba.

También confesó que decidió frenar lo suyo con Valeria porque “no quiero sentirme mal conmigo mismo”. Fue entonces cuando llegaron las primeras imágenes de la otra villa para él.

Fue entonces cuando le tocó ver el beso de su chica con Adrián en la cocina. “Lo ha hecho por rencor, ese tío no le gusta, no le gusta nada”, intentaba animarle Javi. “Justo lo que no quería ver. Yo sé que lo ha hecho aposta y veremos a ver si lo ha hecho otra noche. No quiero a una chica así a mi lado”, reaccionaba.

Sandra le recordaba que él se había equivocado y que a su chica podía haberle pasado lo mismo. “No. Al final lo mío y lo de Valeria fue reteniendo mucho, reteniendo mucho y al final explotó, tenía que explotar por algún lado. Lo de ella no, está en la cocina y se le ve que está apartada, Laura es una chica que busca muchísimo el contacto. Si quiere estar contigo te busca muchísimo. La conozco, está actuando midiendo todo lo que hace y nadie me va a quitar eso de la cabeza”, aseguraba.

La infidelidad con Álvaro Boix

Había más imágenes. Se dio cuenta de que Álvaro Boix había entrado como soltero en la villa de las chicas. “Tengo una corazonada con ese chaval que yo creo que pasó algo con Laura. Estuvo con sus amigas, Darío y Álvaro y tengo una corazonada de que algo pasó”, les decía a Samuel. “Ella dice que no, encima estábamos algo enfadados.

No andaba desencaminado y se enteró de la infidelidad de su chica viendo la llegada de Álvaro a la isla contando que había habido algo entre ellos. “Nuestro mejor momento y me pone los cuernos”, comentaba Mario totalmente indignado. “Sabía que habían estado, pero no que se habían ido juntos a dormir, que habían estado en su casa, ¿qué voy a saber eso?”, le aseguraba a Javi.

“Yo creo que no se ha reído más una persona de mí en mi vida”, aseguraba Mario que había dejado claro que, de saberlo, no hubiera estado en este programa con ella. “Estoy conociendo una nueva faceta de Laura y es que miente muy bien”, le decía a Sandra Barneda. “Estábamos enfadados, pero no lo dejamos en ningún momento. Pues chica, si cada vez que discuta contigo me vas a ir poniendo los cuernos, ni la finca de Mario Conde”, expresaba.

“No sabía por qué yo tenía una corazonada de esa noche porque había cosas que no me cuadraban, unas veces me decía que es que solo su amiga se había ido con el chico y ella no, y le doy gracias a Dios que ha entrado este, porque si no, yo de esto no me entero”, contaba.

“Menos mal que no me despedí de ella. Si encima me pongo ahí, delante de todo el mundo, a decirle cosas bonitas, buaaaa”, se desahogaba.

Ahí no terminaban las imágenes. Hubo otro vídeo más en el que vemos a Laura y Adrián besarse en varias ocasiones. “Si es que no tengo que ver nada más”, aseguraba Mario. “No le gusta, la conozco. Solo tienes que ver las caras que pone cuando le está besando el cuello y te digo que si yo la beso el cuello, así no se pone”, explicaba.

Después de asegurar que no podría venir nadie a decir que él había sido infiel fuera, Sandra le informó de que no había más imágenes. “Si no me hace falta ver más”, terminaba él. Sin duda una hoguera complicada, previa a la de confrontación que llegaría después.

Hoguera de confrontación

“Estoy muy nerviosa hoy, Sandra, tengo muchas ganas de verlo”, le decía a la presentadora en la hoguera que ella misma había pedido para pedir y dar explicaciones. “Yo sé que le hago daño y que también él me hace daño a mí. Quizás no le quiero bien, ni él a mí”, decía con la voz quebrada.

Sufrió hasta que se dio cuenta de que Mario había aceptado su invitación. Se dieron un abrazo y él le dijo que tenían que hablar tras preguntarle varias veces por qué. “No lo sé Laura, no lo entiendo, si tanto nos queremos y tanto nos importa lo nuestro, ¿por qué me haces esto?”, le decía.

Pero lo fuerte llegó cuando él aseguró que lo que más le había dolido de todo había sido lo de Álvaro. Ahí entraron en una discusión. Mientras ella aseguraba que él ya lo sabía antes de ir al programa, él, lo negaba. Y la bomba llegó cuando Laura dijo que él también había estado con otra persona. “¿Qué yo te he sido a ti infiel? ¿Pero tú me estás vacilando, te estás riendo de mí? ¿Qué pretendes?”, contestaba él.

“Te juro que es de locos. Lo que haces por salvarte tú el culo. Como si terminamos ya aquí en la hoguera esta”, estallaba Mario. Mientras ella aseguraba que si no reconoce que sabía lo de Álvaro es porque le importa más lo que piensen de él por perdonar cosas.

Sandra recordó a Laura que cuando llegó Álvaro ella le había dicho que no le había contado nada a Mario porque no le había preguntado y ahora estaba dando otra versión. “Él me pidió…”, empezó a contar. Pero en ese momento Mario se levantaba y abandonaba la hoguera.

¿Qué pasará después? ¿puede haber solución en esta pareja? Parece difícil, pero nunca se sabe. Habrá que esperar al siguiente programa.