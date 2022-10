Morat: todo lo que sabemos de su nuevo disco, ‘Si ayer fuera hoy’

Morat tiene un secreto que todos queremos conocer y tiene un nombre claro: `Si ayer fuera hoy´, el disco del que ya han compartido varios detalles, pero que no tenemos el tracklist completo ni las futuras colaboraciones. Si es cierto que hace unos días nos desvelaron la portada y pudimos conocer que muchas de las canciones que ya hemos disfrutado formarán parte del proyecto.

Además, a través de Colkie han desvelado muchos datos que ya están recorriendo todas las redes sociales. Por eso, vamos a recoger todos lo que sabemos de este futuro disco que tiene a todos sus fanáticos como locos.

01. Una portada con mucha luz

La banda ya ha compartido la carátula que adornará el álbum, uno de los elementos que más ha gustado a sus seguidores gracias a la evolución estética que otorga la armonía y el orden con la que está compuesta. El diseño que han escogido está muy hilado con el que han empleado en las últimas portadas de las canciones: misma tipografía, colores grises, blancos y negros.

En este caso le han añadido una parte más gráfica con la mezcla de mar y montaña junto a unos muñecos completamente oscuros que le hacen contraposición al brillo del sol, el elemento más grande de la imagen.

02. Un tracklist parcial

En la portada encontramos parte del tracklist que formará parte del disco. En el adelanto que nos mostraron solo podemos ver seis de las once canciones que formarán parte del repertorio. Lo que más llamó la atención fue el número 03, ya que no especificaba el artista iba a colaborar con ellos.

El resto de los temas son aquellos que ya hemos podido escuchar gracias a los lanzamientos que ha ido publicando Morat. Gracias a ello podemos decir que hemos escuchado un pedazo de lo que será y el estilo que quieren que prime, sin olvidarnos de sus característicos sonidos que tanto éxito han tenido.

03. Colaboraciones (sorpresa)

Con la lista parcial de temas encontramos algunas de los colaboradores que cantarán junto a Morat. Duki es uno de los artistas que podemos encontrar en él y que fue el artífice de la creación de este disco compuesto por nuevos sonidos y una nueva perspectiva. También encontraremos a Juanes o a Líderes Sociales, estos últimos son de los sencillos más especiales para la banda por todo lo que está pasando en Colombia.

Okey así que basicamente los Morat publicaron eso a colkie pic.twitter.com/Czx5v41JMb — que pasó en el fandom esta vez? (@moratdramas) October 20, 2022

Ese tema que no desvelaba el nombre de su colaborador ya ha salido a la luz gracias a que la banda ha dado la portada por colkie. Feid será el artista que interpretará Salir con Vida junto a Morat, ya que, aunque pidieron que no saliera de dicha app, las redes sociales se han vuelto locas y ya ha corrido la voz por todos lados.

04. Un significado muy especial

Morat es una banda que se ha caracterizado siempre por los sentimientos y significados que busca en todos sus lanzamientos, por lo que este disco no se podía quedar atrás. El título dio mucho de qué hablar, ya que muchos fans empezaron a buscar el significado que podría tener. Ahora, gracias a su post de Instagram, ya sabemos lo que quieren transmitir.

“Si ayer fuera hoy, habría más bandas. Si ayer fuera hoy, se tocarían más instrumentos. Si ayer fuera hoy, la grandeza de los artistas estaría en sus conciertos, no es sus redes sociales”, comienza la publicación. Con esto, la banda quiere hacer “un homenaje”, no “una queja”, como han aclarado.

“Porque, a pesar de la nostalgia, no queremos viajar en el tiempo”, continuaban. En todas las frases que han compartido con sus seguidores buscan que la música vuelva a lo que era antes, sin tanta tecnología, solo música en directo para que tanto artistas como melómanos puedan disfrutar de verdad. Sin embargo, todo cambia cuando se dan cuenta de que las redes son una buena forma de comunicarse con sus seguidores y de compartir sus temas con el mundo.

“Si ayer fuera hoy, tal vez no estaríamos aquí”, concluyen. Con esto podemos ver que va a ser un disco con el que recorrer diferentes estados de ánimos mostrando la evolución que han tenido musicalmente. Hasta el momento no conocemos la fecha de lanzamiento, pero estamos seguros de que no tardarán mucho en desvelar el dato que todo el mundo espera con ganas.

Y tú, ¿tienes ganas de tener todos los detalles del álbum?