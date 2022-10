Cinco tendencias de otoño para esta temporada

Si hay algo que la moda nos ha dejado claro año tras año es que todo vuelve. París, Milán, Nueva York... los desfiles son los protagonistas de marcar sentencia sobre lo que se lleva o no durante la temporada otoño/ invierno. De lo que no tenemos dudas es que las tendencias más top dentro de la moda llegan pisando fuerte.

Ahora que ya llegan las primeras lluvias de octubre y que se acerca el frío es el momento perfecto para ir planificando el cambio de armario, si es que no has sido previsor y te has adelantado ya. Con ello, es hora de hacer una lista de las prendas que no pueden faltar en tu fondo de armario para ser toda un 'it girl'.

Lo que no puede faltar en tu armario

El cuero y la piel consiguieron arrasar el año pasado y, ¿por qué no también este año? Esta temporada vuelven con más fuerza que nunca para ser otra de las tendencias más buscadas. Ya no hay prenda que se le resista y se han adaptado a todo: pantalones, chaquetas, camisas y abrigos.

Otra prenda que arrasó la temporada pasada y que parece que aún tiene cuerda para rato son, sin duda, las botas cowboy. Un calzado que se ha vuelto un imprescindible con cualquier total look por ser de lo más versátil. Ya sea con un vestido, con un traje oversize o incluso con unos pantalones y un top, combinar estos zapatos hará que puedas protagonizar uno de tus mejores estilismos.

La blazer es una pieza que nunca se ha ido de nuestras vidas, ni parece que lo vaya a hacer. Y es que sigue siendo tendencia, y todavía le quedan unos cuantos años siéndolo. Eso sí, lo que cambia con el paso de los años son los tonos, que para este otoño van a triunfar los tonos llamativos o pastel.

Y para la parte de abajo...

¡Este invierno la cosa va a ir de pantalones, pero no de pitillos! Demostrando que estás a la última, vas a tener que saber elegir. Para la oficina, un pantalón de pinzas ancho, será tu prenda por excelencia. Para la universidad o para un look más casual, podremos optar por los 'wide leg', los 'cargo' hasta los 'boyfriend'.

No nos habíamos olvidado de la estrella de este otoño: los mocasines. Un zapato que o lo amas o lo odias. Aunque hay algunas expertas que han sacado su versión más atrevida, lo cierto es que lo que más va a triunfar es lo sencillo: en negro y lisos. Eso sí, para llevarlo, todas nuestras referentes han apostado por calcetines, sobre todo, en tonos blancos.

¡Bomba de colores!

Esta temporada lo que se va a respetar más que nunca es el refrán 'para gustos los colores'. Y es que parece que la paleta de colores no va a tener límites y va a estar vivísima. Ya nos lo han demostrado nuestras influencer y celebrities favoritas este verano con sus combinaciones de tonos y estampados.

Aunque si nos tenemos que mojar y destacar un color que, al menos, este otoño va a resaltar es el rosa. No hace falta más que darse una vuelta por las tiendas y ver como es el tono por excelencia en la mayoría de prendas.

De hecho, la actriz Paula Echevarría ha sacado su primera colección de ropa para la tienda low cost Primark, y su vestimenta por excelencia no ha podido ser de otro color.