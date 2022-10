El famoso abrigo de Paula Echevarría con el que ha conseguido agotar todas las existencias

Paula Echevarría, además de ser una de las actrices con más trayectoria dentro del mundo del cine, también ha demostrado que la moda es una de sus grandes pasiones. De hecho, su perfil de Instagram donde acumula más de tres millones de seguidores se ha vuelto su escaparate virtual donde comparte todos sus looks; los diarios, los de eventos e incluso su pijama de estar por casa.

La actriz ha dejado claro que no hay prenda que se le resista y que da igual la que se ponga que le queda siempre igual de bien. ¡No hay más que ver sus redes! Para muchos de sus seguidores que les gusta seguir las últimas tendencias ella es todo un referente.

Esto le ha llevado a crear su propia colección de ropa con Primark. Era a finales de septiembre cuando la de Candás anunciaba la fecha del lanzamiento: "El próximo jueves 6 de octubre de 2022 estará disponible en tiendas", escribía junto a una foto donde llevaba unos jeans con un jersey en tono rosa y un bolso a juego, acompañado de un abrigo de paño fucsia de lo más llamativo.

Además, aprovechaba para señalar que ese era uno de sus "looks favoritos". Y es que no es para menos. Desde que vimos en esa publicación ese abrigo rosa, sabíamos que iba a ser la prenda estrella de la colección, y no nos equivocábamos.

Como pudimos ver en ese pequeño spoiler, el rosa ha sido el tono elegido tanto para las prendas como para los complementos, y ahora que ya ha salido a la venta la cápsula al completo ha conseguido arrasar con todas las prendas de la firma low cost.

Los influencers caen en la tentación

No solo Paula Echevarría ha conseguido que todos sus seguidores caigan rendidos a su abrigo, sino que, como es habitual, la actriz se lo ha mandado a algunas influencers y estas no han podido evitar ponérselo ya.

Por ejemplo, Laura Matamoros que ha aprovechado este inicio de semana fría y lluviosa en Madrid para sacar su lado más fashion y combinar el famosa abrigo de silueta clásica y amplias solapas con unos vaqueros clásicos de madre y un jersey crop de punto.

La hija del colaborador de Sálvame ha mostrado que este abrigo es de lo más ideal, favorecedor y llamativo que cualquier persona necesita en el armario para cuando empiecen a bajar las temperaturas.

No solo ha sido Laura, Cristina Pedroche también ha recibido el abrigo más buscado por todas las tiendas. La televisiva también va a poder presumir este invierno de abrigo low cost.